جمعية الرؤيا: استيراد 310 آلاف تابلت العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا)- بلغ مجموع الأجهزة اللوحية "تابلت"، التي تم استيرادها خلال العام الماضي، 310 آلاف جهاز بقيمة 49.5 مليون دينار.

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، اليوم السبت، شهد سوق الأجهزة اللوحية تغيرات ملحوظة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث تم استيراد 451 ألف جهاز، بقيمة 51 مليون دينار عام 2022، في حين تم استيراد 359 ألف جهاز بقيمة 49 مليون دينار عام 2021.

وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن هذه الأرقام لا تعكس التغيرات في الطلب على الأجهزة اللوحية عبر الأعوام، بل تعكس أيضًا التطور في جودة وتنوع الأجهزة المتاحة في الأسواق المحلية، حيث تتوفر خيارات متنوعة من حيث الأسعار والجودة، ما يلبي احتياجات وميزانيات مختلف شرائح المستهلكين.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز الشراكات مع الموردين العالميين لضمان استمرارية توفير أجهزة عالية الجودة وبأسعار مقبولة للسوق المحلي، بالإضافة إلى التزامها بدعم تطور السوق الخلوي وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتوسيع آفاق التعلم.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

09/03/2024 12:26:50