أورنج الأردن تشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا) - شاركت شركة أورنج الأردن، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، شاركت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج المهندسة رنا الدبابنة، الخبراء وممثلي الحكومات العربية والقطاعات المختلفة في نقاشاتهم حول "العمل من أجل الاستدامة والسلام"، كركيزتين لمجتمعات مستقرة وبلدان متطورة.
واستعرض المنتدى الذي نظم برئاسة سلطنة عمان، التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ والعدل والمؤسسات القوية، ودور الشراكات في تحقيق الأهداف.
وتركزت مشاركة أورنج الأردن في المنتدى، على دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرضت الشركة نهجها في هذا المجال وفي خدمة المجتمعات المحلية بالاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "دور الشراكات في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أشادت الدبابنة، بالتقدم الذي حققه العالم العربي، فبحسب تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الخاص بالدول العربية لعام 2023، استطاعت 7 دول هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وسلطنة عمان، وتونس، والإمارات أن تقطع ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
09/03/2024 12:22:28
MENAFN09032024000117011021ID1107956109
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