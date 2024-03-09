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أورنج الأردن تشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

3/9/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - شاركت شركة أورنج الأردن، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، شاركت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج المهندسة رنا الدبابنة، الخبراء وممثلي الحكومات العربية والقطاعات المختلفة في نقاشاتهم حول "العمل من أجل الاستدامة والسلام"، كركيزتين لمجتمعات مستقرة وبلدان متطورة.
واستعرض المنتدى الذي نظم برئاسة سلطنة عمان، التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ والعدل والمؤسسات القوية، ودور الشراكات في تحقيق الأهداف.
وتركزت مشاركة أورنج الأردن في المنتدى، على دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرضت الشركة نهجها في هذا المجال وفي خدمة المجتمعات المحلية بالاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "دور الشراكات في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أشادت الدبابنة، بالتقدم الذي حققه العالم العربي، فبحسب تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الخاص بالدول العربية لعام 2023، استطاعت 7 دول هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وسلطنة عمان، وتونس، والإمارات أن تقطع ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
09/03/2024 12:22:28

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