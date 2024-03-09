المفرق: إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات

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المفرق 9 آذار (بترا) - أطلق مدير التربية والتعليم في قصبه المفرق ايوب خلف المشاقبة اليوم "محطة المحاكاة التلفزيونية المدرسية" في مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات، بهدف تطوير قدرات الطالبات ورفع كفاءتهن في الإلقاء والخطابة والتعرف على تقنيات العمل التلفزيوني والتدريب على طريقة عرض الأخبار والبرامج الطلابية.

وقال المشاقبة، إن هذه المبادرات تدعم المناهج العلمية والحديثة المتطورة في المدارس إضافة إلى أنها تنمي قدرات ومواهب الطلبة في اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة، لا سيما وأن الإعلام روافده كثيرة ومتعددة ولابد للطلبة أن يتعرفوا على هذه التجارب لكونها ذات فائدة لهم من ناحية توعوية وعلمية إضافة إلى أنها تمكنهم من المشاركة والانخراط في المجتمع بأسلوب حضاري وطريقة صحيحة وجديدة.

وبينت مديرة مدرسة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات سحر العموش، أن مثل هذه المبادرات تدعم الطلبة وتتبنى أفكارهم الإبداعية لمحاكاة الاستوديو التلفزيوني الحقيقي موضحة أن إطلاق الفكرة ينظم الإذاعة المدرسية بأسلوب مبتكر ينسجم مع الفقرات المتنوعة بحيث تم تجهيز مكان مناسب ومعدات لتطبيق هذه الفكرة لننتقل بالطلبة نحو الريادة والإبداع والعلوم الحديثة التي تدعم المنجزات الوطنية والتعليمية.

وأكد منسق المبادرة بدر الحسبان ان هذه التجربة هي الأولى على مستوى مدارس المحافظة وتمنح الطالبات المتميزات فرصة التعلم عن كثب لمجال الإعلام وما يتعلق به من الأساليب الحديثة لمواكبة متطلبات التعامل مع الإعلام الجديد وتدريب الطلبة على المحاكاة التلفزيونية.

وعلى هامش إطلاق المبادرة تم إجراء تطبيق عملي على أرض الواقع للمحاكاة التلفزيونية والبرامج التي قدمها فريق العمل.

-- (بترا)

ه ق/أ م/ب ط

09/03/2024 12:19:17