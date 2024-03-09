رد فعل ساخر من رونالدو على ركلة جزاء الهلال امام الرياض (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) علق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بسخرية على ركلة الجزاء لثانية المحتسبة للـ الهلال امام الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1 .
وسجل الهلال هدفين من اهدافه الثلاثة من ركلتي جزاء كما اهدر مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة ثالثة.
وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار ومساعدة التحكيم لـلفريق من أجل تحقيق الفوز.
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