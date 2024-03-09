عروض فلكية من نواد عربية.. التعمري يكشف كواليس مثيرة في مسيرته

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومهاجم مونبيلييه الفرنسي، كواليس مثيرة في مسيرته خلال الأسابيع القليلة الماضية.
قال التعمري في تصريحات لصحيفة "ميدي ليبري": "بالتأكيد بإمكاني الرحيل عن مونبيلييه، لكن ليس الآن، مازال أمامي الوقت".
وأضاف المهاجم الأردني "لابد أن أستمر في أوروبا، لقد تلقيت عروضا بمبالغ مالية فلكية من أندية قطرية وسعودية، ولكنني رفضت".
وتابع مهاجم مونبيلييه "قيل لي (أنت مجنون)"، مضيفا "لقد طلبت من مدير أعمالي شيئا واحدا فقط، لا تتواصل معي إذا لم يكن لديك عرض من نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".
وأتم موسى التعمري "لست مستعدا لخطوة الرحيل، عندما ينتهي مشواري في الدوري الفرنسي، تنتظرني مباراتان مع منتخب الأردن في يونيو/حزيران، وسنرى بعدهما ما سيحدث".
يذكر أن التعمري (26 عاما) انضم لصفوف مونبيلييه قادما من لوفين البلجيكي مطلع الموسم الجاري.
MENAFN09032024000072011014ID1107956080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.