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بسبب ميسي ونيمار.. ريال مدريد يتلقى تحذيرا من ضم مبابي!

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث إياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيجو، عن أنباء انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.
وقال أسباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "هل سيكون مبابي أول لاعب تتعاقد معه إذا كان لديك ميزانية غير محدودة كمدير رياضي؟.. من المحتمل لأنه سيكون الأرخص حيث ينتهي عقده قريبًا".

وسُئل أسباس.. في حال تأكيد وصول مبابي، هل ترى أن ريال مدريد سيهيمن على الدوري في المواسم المقبلة؟، وأجاب: "سيكون قدومه جيدًا لليجا لأن كلما جاءت عناصر أفضل، سيتم توليد المزيد من التأثير والإيرادات الاقتصادية".

وتابع: "بعد ذلك، سيكون علينا أن نوزع الكعكة بشكل أفضل قليلاً، حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب قليلاً من ريال مدريد".

وأضاف: "على الورق من السهل جدًا أن نقول إن ريال مدريد سيهيمن على الألقاب بوجود مبابي، لكن يجب تجسيد ذلك على أرض الملعب".

وأتم: "كان من المتوقع أن يصبح باريس سان جيرمان رهيبًا بوجوده مع ميسي ونيمار.. لكنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا في أي عام".

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