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الحسين إربد بطلا لدوري سن 19

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ظفر فريق الحسين إربد بلقب دوري سن 19 اليوم بعد فوزه على شباب الأردن 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش.
وسجل هدف الحسين إربد الوحيد اللاعب محمود خروبه، ليرفع رصيد فريقه من النقاط إلى 13 نقطة.

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