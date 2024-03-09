الحسين إربد بطلا لدوري سن 19

الحسين إربد بطلا لدوري سن 19
التاريخ
3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد-
ظفر فريق الحسين إربد بلقب دوري سن 19 اليوم بعد فوزه على
شباب الأردن 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش.
وسجل هدف الحسين إربد الوحيد اللاعب محمود خروبه، ليرفع رصيد فريقه من
النقاط إلى 13 نقطة.
MENAFN09032024000072011014ID1107956078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.