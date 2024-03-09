Saturday, 09 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شيكابالا مهدد بالإيقاف 6 مباريات.. مالسبب؟

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بات محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مهددا بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة مباراة القمة أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض والتي انتهت بفوز الاهلي 2-0 وتتويجه باللقب .
والتقطت كاميرات صورا لشيكابالا بعد نهاية المباراة وهو يوجه إشارات لجماهير الاهلي "بالفلوس والساعات " وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة والتي اعتبرها البعض مسيئة و تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول إن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر ليتوج الأهلي باللقب .


وبحسب لائحة العقوبات الخاصة باتحاد الكرة المصري فإن قائد الزمالك أصبح مهددا بالإيقاف 6 مباريات بالاضافة الى توقيع غرامة مالية عليه بسبب هذه الواقعة .

وفي حال تضمين تقرير مراقب المباراة تفاصيل ما حدث ستوقع العقوبة على اللاعب تفاديا لتكرار مثل هذه الحالات من جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.

MENAFN09032024000072011014ID1107956077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث