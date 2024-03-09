كلوب: نحترم سيتي وغوارديولا أفضل مدرب في العالم

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي مقابلة مع مجلة "فور فور تو" قال مدافع ليفربول إن الألقاب تعني الكثير بالنسبة لفريقه ولمشجعيه بسبب الفوارق المالية مع سيتي.



وردّ إرلينغ هالاند وروبن دياز ثنائي سيتي قائلين إن ألكسندر أرنولد لا يعرف شعور الفوز بالثلاثية وطلب صحفيون من كلوب التعليق على الجدل الدائر قبل مباراة القمة.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي "لست متأكدا من عدد المرات التي يتعين علينا فيها التعبير في هذا النادي عن مدى احترامنا للمنافس. وفي هذه المرة سنواجه سيتي".



وأضاف: "بيب (غوارديولا) هو أفضل مدرب في العالم. مسيرتي التدريبية كانت رائعة لكني لم أقترب من الأرقام التي حققها. هالاند هو أفضل مهاجم وكيفن دي بروين سيدخل التاريخ. فيل فودن أفضل لاعب إنجليزي حاليا".



وتابع قائلا: "يحترم ترينت ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ولعب في جميع فرق الشباب. أحد شعاراتنا التي أحبها هو (هذا يعني المزيد من الألقاب) وهو أمر مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا.

ليس لدي أدنى فكرة بنسبة 100 في المئة عما يعنيه ذلك لأشخاص آخرين".