عمومية اليد تصادق على التقريرين المالي والإداري 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عقدت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد اليوم السبت في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
اجتماعها السنوي العادي برئاسة الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد، وبحضور مندوب اللجنة الأولمبية الأردنية محمد اللوزي.
وصادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري عن العام 2023، مثلما صادقت على خطة وبرامج الاتحاد للعام الحالي 2024، كما شهد الاجتماعات نقاشات حول العديد من الأمور التي تهم اللعبة.
وعبر رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي عن شكر الاتحاد إلى أعضاء الهيئة العامة على دورهم الكبير والمميز في إنجاح برامج ونشاطات الاتحاد.
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