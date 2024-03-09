عمومية اليد تصادق على التقريرين المالي والإداري 2023

اجتماعها السنوي العادي برئاسة الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد، وبحضور مندوب اللجنة الأولمبية الأردنية محمد اللوزي.

وصادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري عن العام 2023، مثلما صادقت على خطة وبرامج الاتحاد للعام الحالي 2024، كما شهد الاجتماعات نقاشات حول العديد من الأمور التي تهم اللعبة.

وعبر رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي عن شكر الاتحاد إلى أعضاء الهيئة العامة على دورهم الكبير والمميز في إنجاح برامج ونشاطات الاتحاد.

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