برشلونة يرفض عرض من باريس سان جيرمان بـ 200 مليون يورو



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، إدارة باريس سان جيرمان ترغب في أن يعوض يامال رحيل نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأضاف التقرير: النادي الفرنسي على استعداد لدفع 200 مليون يورو مقابل انتقال لاعب برشلونة، وهو رقم فلكي بالنسبة لصبي يبلغ من العمر 16 عاما فقط، وسافر وكيل اللاعب جورجي مينديز إلى برشلونة هذا الأسبوع لمقابلة الرئيس جوان لابورتا، وأبلغه الوكيل باهتمام النادي الباريسي.



وأوضحت "ماركا" أن برشلونة لن يبيع لامين يامال، ويعد لاعبا أساسيا وسيظل كذلك في المستقبل.



ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية، ولديه العديد من المشاكل في الرواتب، ويمكن أن يكون بيع يامال حلا فوريا للخروج من الوضع المالي الصعب.