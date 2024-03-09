أنشيلوتي: فينيسيوس أكثر لاعب مستهدف عرفته في حياتي

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال أنشيلوتي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري الإسباني، الأحد: قرأت التاريخ، الاحصائيات، ولم أر لاعباً مستهدفاً مثل فينيسيوس.

وتابع في مؤتمر صحافي: يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟ ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا.



أردف أنشيلوتي: يتعيّن على كل الناس تغيير تصرفهم معه، معتبراً أنه لم ير لاعباً بهذه الموهبة الكبيرة يعاني مثلما يعاني فينيسيوس.



وأصبح اللاعب البالغ من العمر "23 عامًا" رمزًا للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا بالذات.