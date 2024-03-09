أنشيلوتي: فينيسيوس أكثر لاعب مستهدف عرفته في حياتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتعرّض لانتقادات بسبب فقدان أعصابه في بعض المباريات، معتبراً انه لم يشاهد في حياته "لاعباً مستهدَفاً" إلى هذا الحد.
وقال أنشيلوتي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري الإسباني، الأحد: قرأت التاريخ، الاحصائيات، ولم أر لاعباً مستهدفاً مثل فينيسيوس.
وتابع في مؤتمر صحافي: يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟ ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا.
أردف أنشيلوتي: يتعيّن على كل الناس تغيير تصرفهم معه، معتبراً أنه لم ير لاعباً بهذه الموهبة الكبيرة يعاني مثلما يعاني فينيسيوس.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر "23 عامًا" رمزًا للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا بالذات.
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