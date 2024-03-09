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الوحدات يحقق الفوز على مغير السرحان في دوري المحترفين

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد فريق الوحدات إلى سكة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز على حساب مغير السرحان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
 وسجل أهداف الوحدات المدافع شوقي القزعةوالمحترف هنري، فيما جاء هدف مغير السرحان الوحيد عن طريق محمد أبو الذهب..

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