الوحدات يحقق الفوز على مغير السرحان في دوري المحترفين
التاريخ
3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عاد فريق الوحدات إلى سكة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز على حساب مغير السرحان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
وسجل أهداف الوحدات المدافع شوقي القزعةوالمحترف هنري، فيما جاء هدف مغير السرحان الوحيد عن طريق محمد أبو الذهب..
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