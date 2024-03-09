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العبداللات: النصر سيكون رقما صعبا في كرة اليد الأردنية

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان – أكد رئيس نادي النصر يونس العبداللات، أن فوز فريقه بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني المشرف على الفريق والمكون من المدربين سلمان الدعجة وأحمد الرشيد، ونتيجة تعاون أهالي اللاعبين، والمستويات الجيدة التي قدموها طيلة مشاركتهم في منافسات الدوري، التي تميزوا بها عن غيرهم، ومنحتهم التتويج عن جدارة واستحقاق.
وقال العبداللات: "هذا الفوز والإنجاز عزز من ثقتنا بمنظومة الفريق كافة، وأعطانا دافعا لمواصلة تقديم الدعم والرعاية من أجل المحافظة على هذه النوعية الجيدة من اللاعبين، والتي تستحق الرعاية نظرا لما تميزت بها من مستويات لافتة، وقدرتها على مواصلة تمثيل الفريق في البطولات المحلية المقبلة، خصوصا وأن هذه الفئة العمرية من اللاعبين تعتبر الأهم في التطوير، وهي فعلا الركيزة الأساسية التي سنعتمد عليها في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد اهتماما واسعا، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل فرق الفئات العمرية الأخرى، والتي سندفع بها للمشاركة في البطولات المحلية المقبلة".
وأضاف العبداللات في حديث خاص لـ"الغد"، بعد تتويج فريقه النصر باللقب الأول في تاريخ مشاركاته في البطولات المحلية بكرة اليد، "عرف عن نادي النصر اهتماماته بلعبة كرة الطائرة، ورياضة المصارعة، وما حققه من إنجازات واسعة في هاتين اللعبتين، يظهر اليوم بثوب البطل في لعبة كرة اليد، وهذا ما سعينا إليه منذ انتسابنا للاتحاد الأردني لكرة اليد، وبعد نجاحنا في تشكيل فريق للواعدين، وسنواصل دعمنا ورعايتنا للألعاب الرياضية كافة، وسنواصل تميزنا بكرة اليد، وسنكون رقما صعبا في هذه اللعبة، بهمة الجهاز الفني وتعاون أهالي اللاعبين، وسنعمل على تدعيم الفريق باللاعبين الموهوبين صغار السن، وذلك من أجل إيجاد قاعدة رئيسية يستند إليها الفريق في المرحلة المقبلة، وتكون رديفا للفريق في مشاركاته المقبلة".
وقدم العبداللات الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد الأردني لكرة اليد ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم لفرق الفئات العمرية، وإقامتهم البطولات المحلية التي تخص الأشبال، مؤكدا أن استمرار إقامة بطولات الفئات العمرية سيساعد على تطوير اللعبة، وإيجاد القاعدة الناشئة ستلعب دورا كبيرا في تشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.
وكان فريق النصر، توج بلقب بطولة الأشبال أول من أمس بعد فوزه المستحق الذي سجله على فريق الكتة بنتيجة 21-17، وهو الفريق الذي حقق الفوز في مبارياته كافة، التي خاضها في هذه البطولة، والتي شهدت مشاركة العديد من الفرق، وأقيمت مبارياتها في الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهلت إلى الدور الثاني فرق، النصر وساكب والكتة والعربي وكفرسوم والقوقازي وكفرنجة ووادي السير، بينما تأهلت إلى الدور قبل النهائي فرق، النصر وكفرنجة والكتة والقوقازي، قبل أن ينتقل فريقا النصر والكتة إلى المباراة النهائية.
ويذكر أن الجهاز الفريق لفريق النصر والمكون من المدربين: سلمان الدعجة وأحمد الرشيد يعتبر من الأجهزة الفنية الناجحة، والتي حققت العديد من الإنجازات مع الفرق التي دربتها سواء على صعيد البطولات المحلية، وبطولات وزارة التربية والتعليم، وسبق للمدربين وأن لعبا في صفوف فريق الأهلي، ومثلا المنتخب الوطني في العديد من البطولات الدولية.

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