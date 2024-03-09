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نادي شباب شفا بدران.. بيئة خصبة لاكتشاف المواهب الرياضية الرافدة للمنتخبات

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- بات نادي شباب شفا بدران، أحد أبرز الأندية التي تقدم مواهب رياضية، كهدايا ثمينة للمنتخبات الوطنية، في كرة القدم للفئات العمرية والنسوية، ألعاب القوى، والملاكمة، حيث يعمل النادي بروح الفريق لخدمة الحركة الرياضية.
ويبذل رئيس النادي عضو مجلس أمانة عمان تيسير أبوعرابي، جهدا في تفعيل النادي الذي امتدت خدماته للمسؤولية الاجتماعية، من خلال توزيع طرود الخير والوجبات الغذائية على الأسر الكريمة في مجتمعه المحلي، مسنودا بأصحاب الأيادي البيضاء، والداعمين والميسورين من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للنادي.
ويقول مدير النادي كايد العدوان في رده على استفسارات "الغد": "إن الواجب الوطني يحتم على النادي البحث عن اكتشاف الخامات والمواهب، وصقلها عبر فريق من المدربين المتخصصين، ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية".
ويقول: "لدينا فئات عمرية في كرة القدم للذكور تحت (13، 15 و17)، والذين يشرف على تدريبهم المدربان، نور الخوالدة ومصعب القضاة، وتوجت جهودهما بفوز فريق النادي بكأس بطولة ولي العهد التي أقامتها أكاديمية فرسان الأردن، وتصدر الترتيب العام برصيد 15 نقطة، ومنهم العديد من المواهب التي تسابقت الأندية على طلب كسب خدماتهم للنادي، واختير منهم 5 واعدين لمنتخب المستقبل، وننافس في فريق كرة القدم النسوي بدوري الدرجة الأولى، ويقوده المدرب القدير محمد الخطيب".
وتابع العدوان: "لدينا مواهب من الجنسين، وضمن فئات الناشئين الشباب والرجال والنساء لألعاب القوى، ويشرف على تدريبهم نخبة من المدربين الوطنيين المميزين، ولا سيما مصطفى العفيف، عبدالسلام الحجاج، أحمد محيسن، حمدان النمر، وغيرهم، وقدموا الأبطال المميزين للمنتخبات الوطنية، منهم، هبة حمود التي شاركت منتخب الشابات في الحصول على فضية البطولة العربية لاختراق الضاحية، ورنا بني بكار صاحبة ذهبتي بطولة غرب آسيا في دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح، وولاء دوديين صاحبة برونزية رمي القرص في البطولة ذاتها، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات، ولدينا ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة يشرف على تدريبهم مدربون من النادي.
وزاد العدوان: "يتدرب في أروقة النادي، عدد كبير من الواعدين في منافسات الملاكمة، والذين يشرف على تدريبهم المدرب عدي الزغاليل، ويتجهز فريق الملاكمة إلى بطولة المملكة خلال الفترة المقبلة، ومنهم من يملكون الموهبة والإمكانيات البدنية ومهارة التكنيك، وحصلوا على مراكز متقدمة في بطولات سابقة".
وحول استعدادات النادي لتنفيذ مسؤوليته الاجتماعية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أجاب العدوان: "نحرص في شهر رمضان المبارك، على تأكيد التكافل الاجتماعي في المجتمع المحلي، وهي "العادة" المحمودة للإدارة بفزعة رجال الخير والداعمين وأعضاء الهيئة العامة، التي تتواصل على مدار العام، وننقذ من خلالها أسر مجتمعنا الكريمة، والطلاب والطالبات المغتربين في منطقتنا، ونتجهز لتوزيع ما يزيد على 400 طرد ومثلها وجبات يومية في شهر رمضان المبارك.

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