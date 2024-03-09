Saturday, 09 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توجه لتنظيم لقاء ودي يجمع النشامى والأولمبي

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تتجه النية لتنظيم مباراة ودية تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، خلال الأسبوع الحالي، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويستعد منتخب النشامى لملاقاة منتخب باكستان يومي 21 و26 الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمغادرة إلى السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تسبق مشاركته في كأس آسيا التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.
وينتظر أن يبدأ المنتخبان تدريباتهما مساء يوم غد الاثنين، بعد إعلان قائمة اللاعبين المستدعين من المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع.
وكان عموتة قد عاد لعمان فجر اليوم بعد زيارة خاصة للمغرب، وبدأ مع جهازه المعاون ترتيب التحضيرات للمواجهتين مع المنتخب الباكستاني، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا، المنتخبين السعودي والطاجيكي، حيث يدخل المنتخب في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين بانتظار التحاق المحترفين في الخارج.
وسيركز عموتة على إقامة عدد من الجرعات التدريبية خلال ساعات النهار في أيام رمضان، نظرا لإقامة المباراة الأولى مع المنتخب الباكستاني عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بسبب عدم توفر الانارة في ملعب المباراة بالباكستان.
والحال ينطبق على المنتخب الأولمبي الذي نال من اتحاد الكرة وقتا مناسبا للتحضيرات قبل السفر للسعودية على حساب أندية المحترفين، وسيكون هناك تنسيق بين عموتة وأبو زمع بشأن اللاعبين المشتركين بين المنتخبين.
ومن المتوقع أن يعتمد عموتة بشكل كبير على القائمة التي اختارها في منافسات كأس آسيا 2023، وعادت بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للمشهد النهائي والحصول على مركز وصافة البطولة القارية، وضمت حينها القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش" صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
فيما تبدو خيارات أبو زمع المتوقعة تركز على تشكيلته الأخيرة مع إضافة عدد من اللاعبين لتعويض غيابات اللاعبين أمين الشناينة، هايل الذيابات، ورزق بني هاني بسبب الإصابة، وتضم القائمة كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، مالك علان، مهند أبو طه.
ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
ويعول المنتخب الأولمبي على المشاركة في بطولة غرب آسيا، كمحطة مهمة في رحلة الإعداد البدنية والفنية بحثا عن مشاركة إيجابية وقوية في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.

MENAFN09032024000072011014ID1107956069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث