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رفع عدد الأجنبيات إلى ثلاث في دوري المحترفات

3/9/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - اعتمدت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، قرار زيادة عدد اللاعبات الأجنبيات في فرق دوري المحترفات للموسم المقبل، إلى 3 لاعبات لكل فريق.
وكان دوري المحترفات، شهد تواجد اللاعبات الأجنبيات في المواسم الخمسة الماضية، بحضور لاعبتين في كل فريق كحد أقصى، فيما شهدت بطولة الأندية الأردنية - السعودية، مشاركة 4 لاعبات أجنبيات بالفريق الواحد.
ومن المقرر، أن ينطلق دوري المحترفات بنسخته السادسة في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بمشاركة 6 فرق هي: الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر، الاستقلال والحسين إربد.
وشهد الموسم الماضي إصدار قانون جديد من اتحاد الكرة، يسمح للفرق المشاركة بالتعاقد مع لاعبتين كحد أقصى من اللاعبات غير الأردنيات، بشرط أن تتعدى مدة إقامة اللاعبة عاما واحدا، ولم يتحدد مصير هذا القرار بالموسم المقبل، في ظل زيادة عدد الأجنبيات إلى 3.
وكان الاتحاد، توج بلقب النسخة الماضية بعد منافسة شرسة مع فريق الأرثوذكسي الذي حل وصيفا، علما بأن النسخة الأولى توج بلقبها نادي شباب الأردن في العام 2019، فيما حصل عمان على لقبي العامين 2020 و2021، وتوج الأهلي بلقب الموسم 2022.
وصعد فريق الحسين إربد إلى مصاف أندية المحترفات عقب حصوله على لقب دوري الدرجة الأولى الماضي، فيما ألغى اتحاد الكرة هبوط الاستقلال صاحب المركز الخامس والأخير بدوري المحترفات الموسم الماضي، بسبب رغبته بزيادة عدد الفرق لزيادة عدد المباريات.
وتركت اللاعبة الأجنبية انطباعا طيبا في الموسم الماضي، ولا سيما مع بطل الدوري فريق الاتحاد، حيث كانت مهاجمته اللبنانية ليلى إسكندر الأكثر مساهمة بالأهداف بالبطولة بشكل عام، بعد تسجيلها 14 هدفا، وصناعتها لثلاثة أهداف، فيما صنعت زميلتها المدافعة المصرية أمنية محمود هدفين، وقدمت حضورا طيبا في الخط الخلفي، ليكون الاتحاد الأقل قبولا للأهداف (5 في 12 مباراة).
وحصلت لاعبة الأرثوذكسي، الغانية ناومي أنيما على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في البطولة، بعد مساهمتها الكبيرة مع فريقها الذي حل ثانيا، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات من أصل 12 مباراة لعبها فريقها، وتسجيلها 4 أهداف وصناعتها لـ3، فيما كانت زميلتها ومواطنتها رحمة جافارو مؤثرة على نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما حلت وصيفة لهدافة الدوري وبرصيدها 9 أهداف.

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