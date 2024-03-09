300 دينار تحدث صدمة عند لاعب معروف.. نضوج الفكر الاحترافي يخفف عدد اللاعبين المدخنين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

انتهاء عقد مدرب منتخب السيدات.. وجلسة لبحث إمكانية التجديد

تسلم الجهاز الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب ماهر ابو هنطش، كتاب شكر من اتحاد الكرة، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي.

وحقق أبو هنطش مع المنتخب، بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية.

ووفق المعلومات فإن عقد المدير الفني أبو هنطش ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، انتهى بنهاية الشهر الماضي، فيما يمتد عقد المدرب العام حسونة الشيخ لأشهر قادمة.

ويتوقع أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع أبو هنطش وميخائيل، للوقوف على مدى إمكانية تجديد العقود.

إنجاز تسوية بين السلط وخانكان

أنجز نادي السلط عملية التسوية المالية مع المدير الفني السابق لفريق الكرة السوري عماد خانكان، الذي كان يتهيأ لشكوى ضد النادي.

وقام السلط بسداد مستحقات المدرب السوري، وبالتالي إغلاق الملف بعد أن قام السلط بدفع حوالي 15 ألف دينار.

ورغم شح الموارد المالية، إلا أن رئيس نادي السلط خالد عربيات يبذل جهدا كبيرا لتأمين مبالغ مالية للنادي، تساعده على اتمام منافسات دوري المحترفين.

300 دينار تحدث صدمة عند لاعب معروف

تعرض لاعب معروف في الكرة الأردنية، لصدمة عندما تلقى عرضا من أحد أندية المحترفين للعب في صفوف الفريق خلال ما تبقى من الموسم الكروي الحالي مقابل راتب شهري مقداره 300 دينار.

اللاعب الذي دفعته ظروف قاهرة، للتواجد خارج كشوفات الأندية خلال فترة القيد الأخيرة، كان يأمل بالعودة للملاعب في الفترة المقبلة من الدوري، ليتلقى عرضا من أحد الأندية وهو ما أسعد النجم المعروف الذي وافق على العرض مبدئيا، قبل أن يتعرض لصدمة عندما عرض عليه النادي فقط 300 دينار كراتب شهري.

اللاعب ونتيجة الصدمة، أعلن موافقته الشفهية على العرض، لكنه عندما عاد إلى منزله أغلق هاتفه، وفضل الجلوس في المنزل على اللعب بهذا العقد.

الفكر الاحترافي يخفف عدد اللاعبين المدخنين

كشف أكثر من عضو في أجهزة طبية بأندية المحترفين لكرة القدم، أن عدد اللاعبين المدخنين في الفرق تراجع بشكل جيد في الفترة الأخيرة، في ظل شعور اللاعب أنه لاعب محترف، ويحتاج للمحافظة على صحته لمواصلة المضي في عالم الاحتراف، للحفاظ على مصلحته، كون كرة القدم تعد مصدر رزق أساسيا لهم.

أغلب المتحدثين، كشفوا أن نسبة اللاعبين المدخنين تراجعت بشكل ملموس، وبالرغم من ذلك ما تزال النسبة كبيرة، لافتا إلى أن تراجع نسبة اللاعبين المدخنين، يعود لنضوج الفكر الاحترافي عند اللاعبين.

أحد المختصين الطبيين في نادي محترف، اعترف بارتفاع نسبة المدخنين للأرجيلة بين صفوف نجوم الكرة.

المدرب الكيلاني: اتحاد الكرة يدفعنا للمحاكم

أكد مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني، أن اتحاد الكرة ممثلا بلجنتي أوضاع اللاعبين والتأديبية، يدفعان المدرب أو اللاعب للتوجه إلى المحاكم المدنية لتقديم شكاوى ضد الأندية، بسبب المماطلة في البت بالشكاوى المقدمة في الاتحاد.

وأشار الكيلاني في تصريح لـ"الغد"، أنه سبق وأن تقدم بشكوى ضد أحد أندية المحترفين منذ عام وشهرين، ولم يحصل حتى الآن على حقوقه المالية، الأمر الذي يدفعه للتفكير في الذهاب إلى المحكمة في شكوى جديدة ينتظر أن يقدمها قريبا.

وأضاف: في المحكمة المدنية تحصل على حقوقك المالية في مدة لا تزيد على 3 أو 4 أشهر، فيما تحتاج لسنوات للحصول على حقوقك المالية في اتحاد الكرة، الأمر الذي يدفع المشتكي لتبني خيار المحاكم.

وتمنى الكيلاني على اتحاد الكرة، سرعة معالجة هذا الموضوع، من خلال إلزام اللجان في الاتحاد بعقد اجتماعات دورية منتظمة، للبت في الشكاوى المكدسة.

أبو زمع ينتظر لقاء عموتة

ينتظر المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، لقاء المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، لبحث تفاصيل ترتيبات المرحلة المقبلة التي ستشهد تجمعا للمنتخبين، استعدادا للاستحقاقات الرسمية.

وأكد اتحاد كرة القدم، أن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، يفترض أن يصل إلى عمان فجر اليوم الأحد، بعد إجازة خاصة قضاها في المغرب.

وسيبدأ عموتة فور وصوله، بترتيب تجمع المنتخب الوطني، استعدادا للقاء منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

وينتظر أن يجتمع عموتة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع جهازه المعاون، كما سيلتقي مع أبو زمع الذي كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال المشاركة الأخيرة في كأس آسيا. على صعيد آخر وفي ظل انتهاء عقد مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني التونسي كريم مالوش، فإن الاتحاد يستعد لاتخاذ القرار النهائي بشأن تجديد عقده أو تسريحه.

لاعب يتلقى اقتراحا غريبا من ناديه

تلقى أحد نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، اقتراحا غريبا من إدارة ناديه، يتمثل في ضرورة الموافقة على الخروج من كشف النادي في الفترة الحالية، للسماح للنادي بتسجيل لاعب جديد في اللحظات الأخيرة من فترة القيد الثانية التي انتهت منتصف ليلة الاربعاء الماضي.

اللاعب المعروف والذي يعتبر من ابناء هذا النادي، أصيب بصدمة نتيجة طلب الإدارة، معتبرا أن تعرضه للإصابة لا يعني أن يقوم النادي بعرض استبعاده من الفريق، لتسجيل لاعب آخر.

اللاعب المصدوم رفض رفضا قاطعا اقتراح النادي، ورشح أكثر من لاعب للقيام بهذه المهمة، قبل أن تتراجع الإدارة عن الاقتراح.

شهران لالتئام كسر قدم الشناينة

شهدت الفترة الأخيرة، تحسنا في حال لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، الذي سبق وأن تعرض لكسر في الساق، خلال مباراة بدوري أبطال آسيا.

وخاض اللاعب فترة تأهيل جيدة بإشراف المعالج شادي العاصي (المعروف بخبرته وتألقه في هذا المجال)، من خلال تدريبات في صالة اللياقة البدنية، وسط تعاون من إدارة النادي الفيصلي التي وفرت للاعب سبل العلاج والتأهيل في خطوة تحسب للنادي. الكسر الذي تعرض له الشناينة، التئم بشكل جزئي، ويحتاج إلى شهرين إضافيين من أجل الالتئام الكامل، ما يعني تأكد غياب اللاعب عن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا التي تقام في قطر منتصف الشهر المقبل.









مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني - (أرشيفية)





كواليس النجوم

. التوقعات ترجح أن يقوم اتحاد كرة القدم، عند اجتماعه في المرة القادمة، بصرف مكافأة للاعبات المنتخب النسوي، بعد الفوز بلقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية.

. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم قال في تصريح لـ"الغد": " ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم الكروي الحالي الطويل والشاق والمرهق".

. نادي الحسين إربد قام بتسديد مستحقات مدرب اللياقة البدنية السابق صابر العياري الذي رحل عن الفريق أخيرا.

. بشأن حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال زيارته لـ"الغد"، بأن الحكومة تنتظر رؤية اتحاد الكرة لتطوير اللعبة، فإن الاتحاد مطالب بضرورة وضع الحكومة في التصورات التي يمتلكها بأسرع وقت، لمعرفة ما يمكن للحكومة أن تقدمه.. أحد المتابعين لحديث رئيس الوزراء، طالب الاتحاد بسرعة التنفيذ قبل فتور الهمم.

. مدربون محليون لا يشرفون حاليا على تدريب أي فريق، بدأوا بإجراء عملية الاحماء، استعدادا لتولي مهام جديدة، في ظل الحديث عن تغييرات في الأجهزة الفنية الأسبوع الحالي.

. إدارة نادي الحسين إربد، وعقب وفاة أحد مشجعي نادي الرمثا خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس على ستاد الحسن، طلبت فورا من جماهير النادي التوقف عن الغناء والتشجيع، تعاطفا مع جمهور الرمثا.

. المحترف العماني في فريق الفيصلي حاتم الروشدي، عاد للتدريبات الخفيفة، بعد غيابه عن النادي في الفترة الأخيرة، نتيجة تعرضه لإصابة خلال مباراة الفيصلي أمام شباب العقبة.

. لاعب فريق السلط لكرة القدم عصام السميري، عاد لتدريبات الفريق، بعد أن عدل عن طلبه بفسخ عقده، نتيجة خلافات مع المدير الفني عمار الزريقي.

. اغلب أندية المحترفين لكرة القدم، منحت اللاعبين عدة أيام استراحة، في ظل توقف الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.