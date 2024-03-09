Saturday, 09 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكسبة يتأهل لربع النهائي والهنداوي يودع التصفيات العالمية للملاكمة

3/9/2024 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة إلى الدور ربع النهائي من التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.
وبلغ الكسبة دور الثمانية بعد فوزه أمس على الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، إذ يلتقي المالدوفي ألكسندرو باراشيف يوم غد.
وتوقف مشوار الملاكم عدي الهنداوي عند الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام الإسباني ايمانويل رييس، ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم.
وتستكمل مواجهات لاعبي المنتخب الوطني اليوم، حيث يلتقي زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن دور الـ 16، فيما يواجه حذيفه عشيش بالدور ذاته الأميركي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
وكانت اللاعبة الوحيدة في وفد المنتخب الوطني حنان نصار قد تأهلت لربع نهائي البطولة، بعد أن غابت منافستها الصربية نينا رادوفانوفيتش عن النزال السابق، بمنافسات وزن تحت 50 كغم، لتواجه البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا في دور الثمانية.
وكان اللاعبان محمد أبو جاجة وحسين عشيش قد ودعا البطولة من دور الـ 64، بعد أن خسر الأول أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بوزن تحت 57 كغم، والثاني أمام الأوزبكي تواربيك حبيبولاييف في وزن تحت 80 كغم، علما بأنهما يمتلكان أيضا إلى جانب الهنداوي، فرصة المنافسة بالتأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
الجدير بالذكر بأن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في رياضة“الفن النبيل”.

MENAFN09032024000072011014ID1107956066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث