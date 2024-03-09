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الإصابة تبعد المصاطفة عن الدوري العالمي للكراتيه

3/9/2024 2:24:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمن وجيه الخطيب عمان - قرر اتحاد الكراتيه في اجتماعه الذي عقده أمس المشاركه في الجولة الثانية من الدوري العالمي في مدينة أنطاليا التركية، التي تقام منافساتها يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفي الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل.
ودرس الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية حالة اللاعبين من حيث الإصابات، ومن أبرزها حالة لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة، وبعد استشارة طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية، قرر الاتحاد عدم مشاركة المصاطفة في بطولة الدوري العالمي في أنطاليا.
وكان اتحاد الكراتيه قد أعلن في وقت سابق عن إصابة المصاطفة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الاسيوية ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولات، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر.
وسيتوجه المنتخب الوطني إلى تركيا للمشاركة في الدوري العالمي يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك في البطولة 4 لاعبين هم عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
كما يشارك في الدوري العالمي، الذي يقام في مصر، نفس اللاعبين إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم).
وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة“الفائزون الكبار” حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.
وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم.

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