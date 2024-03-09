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اختيار الأميرة آية بنت فيصل عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

3/9/2024 2:24:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختارت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا في اجتماعها الذي عقد السبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة.
وجرى اختيار سمو الأميرة آية التي تحمل عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية وترأس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة،
كما تم اختيار رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد القطري علي الكواري، ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العُماني إبراهيم المقبالي أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي ترأسه القطري علي الكواري، تم انتخاب نائب رئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة جهاد قطيشات نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا، وعضوا بالمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة.
ومنح رئيس اتحاد غرب آسيا سمو الأميرة آية بنت فيصل شهادة شكر وتقدير، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الأردني في تطوير لعبة الكرة الطائرة في منطقة غرب آسيا من خلال استضافة البطولات والدورات التدريبية التحكيمية، ومشاركة المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية في بطولات ونشاطات غرب آسيا.

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