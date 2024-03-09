تعرّف على تاريخ القطايف والشعراء الذين تغنوا به

ظهرت القطايف قبل الكنافة، حيث ظهرت في العصر الأموي، وقيل أنها خبزت أو صنعت خصيصا للأمير الأموي، حيث كان يتباري الطباخون، وصناع الحلوى في اختراع أصناف جديد تحظى برضا الأمير، وتخفف من وطأة الجوع، فاخترعوا القطايف، لتكون أخر شيء يتناوله على السحور، ولتقلل من الإحساس بالجوع في نهار رمضان.



وهناك عدة روايات عن سبب تسميتها القطايف، الرواية الأولى تقول أن لتشابه ملمسها مع ملمس قماش القطيفة.

والرواية الثانية إنه عندما ظهرت في العصر المملوكي، قدمت كفطيرة محشوة ليقطفها الضيوف فلقبت "فطيرة القطف"، ثم تحول الاسم عن طريق دخول العامية فتحولت إلى قطايف.







تاريخ القطايف



بدءاً من شعراء الدولة الأموية وصولاً لشعراء العصر الحديث، يكاد لم يتبقَّ شاعر منهم إلا وتغنّى بالقطايف، تلك الحلوى الرمضانية التي لا تغيب عن موائد الإفطار في الكثير من الدول العربية.

فما هو تاريخ هذه الحلوى؟ ومن هم الشعراء الذين تغنوا بها؟ وما رأيكم بتعلم طريقة تحضيرها أيضاً؟

قصة طبق القطايف



كثيرة هي الروايات التي تتحدث عن أصل حلوى القطايف، وإحدى تلك الروايات تشير إلى أن القطايف كانت حلوى الأمراء والشعراء في العصر الأموي وأول مَن تذوقها كان الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك سنة 716 ميلادية.

وبحسب كتاب "الأمثال الشعبية الشامية" فإن القطايف تعود إلى أواخر العصر الأموي عام 132 هـ، كما يروى أنها تعود إلى العصر الفاطمي، فكانت تقدّم مزّينة في صحن كبير لتقطف أو يقطفها الضيوف.



ويقال إن أوّل من تناول القطايف هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك عام 98 هجري في رمضان. وفي راوية أخرى يقال إنها صنعت للخليفة معاوية بن أبي سفيان في الشام عام 41 هجرية.



الرواية الثانية وفق موقع The Arab Weekly، تشير إلى أن الفاطميين الذين امتد تاريخ حكمهم من سنة 909 حتى 1171 هم أول من اخترعوا القطايف.



فيما تشير الرواية الثالثة إلى أن اختراعها كان من قِبل العباسيين الذين امتد حكمهم من سنة 750 حتى 1517، رغم أن الفاطميين والعباسيين كانوا موجودين تقريباً خلال نفس الفترة الزمنية.

أما الرواية الأخيرة فتشير إلى أن اختراعها جاء على يد المماليك، حيث كان يتنافس صنَّاع الحلوى لتقديم ما هو أطيب، فابتكر أحدهم فطيرة محشوّة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزين ليقطفها الضيوف ومن هنا اشتق اسمها (القطايف).



الشعراء الذين تغنوا بالقطايف



مَن تذوق القطايف لن يستغرب كمية الشعراء الذين تغنوا بمذاقها اللذيذ، وأولهم الشاعر الأموي ابن الرومي الذي كان يصف بها سرور بن الأحنف الذي كان يجلس قرب حبيبته فوز، فقال ابن الرومي:



قطائف قد حشيت باللوز.. والسكر الماذي حشو الموز

سررت لما وقعت في حوزي.. سرور عباس بقرب فوز



كما تغنى بها أحد أشهر الشعراء الصعاليك أبوالحسين يحيى الجزار عندما قال:



عجبت لها في هجرها كيف أظهرت .. على جفاء صد عني جفانها

ترى اتهمتني بالقطائف فاغتدت.. تصد اعتقاداً أن قلبي خانها

ومذ قاطعتني ما سمعت كلامها.. لأن لساني لم يخاطب لسانها



وذاع صيت لقطايف إلى الأندلس فتغنى بها الشاعر الكبير سعد الدين بن عربي عندما قال:



قطائف مقرونة بكنافة .. هاتيك تطربني بنظم رائق

من فوقهن السكر المذرور .. ويروقني من هذه المنثور



كما وجدت القطايف لها نصيباً أيضاً لدى رواد الشعر العربي مثل: الإمام البوصيري صاحب البردة، وأبوالهلال العسكري، والسراج الوراق، والمرصفي، وصلاح الدين الصفدي، إلى جانب الشعراء والأدباء المصريين فى العصر الحديث.



فيقول أبو الهلال العسكري:

كثيفة الحشو ولكنها .. رقيقة الجلد هوائيه

رشت بماء الورد أعطافها .. منشورة الطي ومطويه

كأنها من طيب أنفاسها .. قد سُرقت من نشر ماويه



وقال السراج الوراق:

قطائفك التي رقت جسوماً .. لماضغها كما كثفت قلوباً

كغيم رق لكن فيه قطر .. غدا المرعى الجديب به خصيباً

ومن الشعراء من قارن بين القطايف والكنافة، ومنهم من أظهر الكنافة بمظهر الساخر من القطايف، مثل قول الشاعر ابن عنين:

"غدت الكنافة بالقطايف تسخر، وتقول إني بالفضيلة أجدر، طويت محاسنها لنشر محاسني، كم بين ما طوي وآخر ينشر، لحلاوتي تبدو، وتلك خفية، وكذا الحلاوة في البوادي أشهر".



