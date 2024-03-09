علاج جديد ضد البدانة: تفوق فعالية على أوزمبيك



ومع ((الأميكريتين))، وصل فقدان الوزن إلى 13 في المائة، خلال ثلاثة أشهر، وفق نتائج المرحلة الأولى من تجربة سريرية أُجريت على 16 شخصاً وأعلنت عنها الشركة.



وكانت تجارب سابقة قد أظهرت فقداناً للوزن بنسبة 6 في المائة تقريباً، خلال فترة مماثلة مع علاجيْ ((أوزمبيك)) و((ويغوفي)) اللذين تنتجهما ((نوفو نورديسك)).



غير أن خبراء أكدوا أن ثمّة حاجة لمزيد من الأبحاث لتقويم فعالية ((الأميكريتين)) وسلامته على المدى الطويل.



ومع ذلك، أثار الإعلان شهية في سوق الأسهم، فارتفع سعر أسهم ((نوفو نورديسك))، المُدرجة في بورصة كوبنهاغن، بأكثر من 8 في المائة، الخميس، وفق ما ذكرت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وقد جعلت شعبية الجيل الجديد من علاجات مرض السكري، المستخدمة أيضاً لمكافحة البدانة، ((نوفو نورديسك)) الشركة الأولى على صعيد رأس المال في أوروبا، وقوة دفع أساسية للاقتصاد الدنماركي، ما تسبَّب أيضاً في نقص المخزونات.



مقاربة مثيرة



على عكس أدوية أخرى على أساس مكوّن سيماغلوتيد الفاعل، بينها ((أوزمبيك))، أو ((ويغوفي ))، أو ((مونجا و)) (من إنتاج ((إيلاي ليلي)))، تعطى مادة الأميكريتين على شكل أقراص، وليس حقنة أسبوعية.



ومثل هذه الأدوية، يحاكي الأميكريتين الهرمون الذي تفرزه الأمعاء (جي إل بي-1، GLP-1، أي الببتيد الشبيه بالغلوغاكو 1)، الذي يحفّز إفراز الأنسولين، ويوفر الشعور بالشبع، لكنه يحاكي أيضاً هرموناً آخر هو الأميلين.



وقال الباحث في جامعة تورنتو الكندية، دانييل دراكر، لمجلة ((نيو ساينتست)): ((تبدو هذه المقاربة أكثر إثارة للاهتمام، استناداً إلى البيانات المحدودة المتوفرة لدينا)).



ولفت إلى أن هناك حاجة لمزيد من البيانات، مشيراً إلى أن الأميكريتين لم يجرِ اختباره في تجربة تضمنت مقارنة مباشرة مع علاجات أخرى.



وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في ((نوفو نورديسك))، مارتن هولست لانج، لمستثمرين أن الأميكريتين لديه ((القدرة على إظهار الفعالية والسلامة نفسيهما، مثل كاغريسيما))؛ وهو علاج آخر من الشركة يستهدف الأميلين.



وقال إنه من المتوقع ظهور نتائج تجربة أُجريت على حقن من الأميكريتين، في عام 2025، مضيفاً أن ((نوفو نورديسك)) ستدرس بعد ذلك ((برنامج تطوير طموحاً)).



وتمثّل البدانة مشكلة صحية عالمية، وهي مرض مزمن معقد، وعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان والمضاعفات، كما هي الحال في ((كوفيد- 19)).



ويقلل الجيل الجديد من أدوية البدانة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بها، لكنه يزيد خطر التأثيرات المعدية المعوية، وفق بعض الدراسات.



وتُظهر أبحاث أخرى أن جزءاً كبيراً من الوزن المفقود أثناء العلاج يعود بمجرد إيقافه.