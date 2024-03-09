إكس تتيح مقاطع الفيديو الطويلة على التلفزيونات الذكية



وطرحت المنصة إصدارا مبكرا من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.



وفي رد مقتضب على موقع ((إكس)) على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك ((قريبا)).





وفي وقت سابق، أشارت مجلة ((فورتشن)) إلى أن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع ((يوتيوب)) التابع لشركة ((غوغل)). ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازما على التنافس مع ((يوتيوب)).- وكالات

