ما هي مميزات تحديث آبل 17.4 الجديد؟

وهذه أهم 10 مميزات جديدة في تحديث ((آي أو إس 17.4 ))، الذي أصبح متاحاً للتنزيل والتثبيت على أجهزة ((آيفون)) و((آيباد)).



1- دعم التحميل الجانبي في الاتحاد الأوروبي:

في خطوة تاريخية، يتيح ((آي أو إس 17.4)) للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية تحميل التطبيقات من خلال متاجر الطرف الثالث، ما يوفر خيارات أوسع لتنزيل التطبيقات بعيداً عن متجر ((أبل)) الرسمي.



2- بث تطبيقات الألعاب:

يدعم الإصدار الجديد تطبيقات بث الألعاب على متجر ((آب ستور (App Store)))، مما يوفر تجربة ألعاب غنية ومتنوعة للمستخدمين على مستوى العالم.



3- رموز تعبيرية جديدة:

يجلب ((آي أو إس 17.4))، مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة والمبتكرة، مما يعزز طرق التواصل والتعبير بين المستخدمين.



4- تحسينات ((سيري)):

تم تحسين ((سيري)) لتقديم خيارات جديدة، بما في ذلك إمكانية قراءة الرسائل الواردة بلغات متعددة، ما يسهّل استخدام المساعد الشخصي بلغات عدة.



5- الموسيقى والبودكاست:

يقدم التحديث تحسينات في تطبيقي الموسيقى والبودكاست، بما في ذلك قدرة تطبيق ((البودكاست)) على تحويل الصوت إلى نص (لا يدعم اللغة العربية حالياً)، وتحديث تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق الموسيقى.



6- تغييرات في متصفح ((سفاري)):

شهد متصفح ((سفاري)) تحديثاً يجعل شريط البحث أوسع قليلاً، مما يسهل على المستخدمين البحث والتنقل.



7- حماية الجهاز المسروق:

تم تعزيز ميزات الأمان في ((آي أو إس 17.4)) بتحسينات في حماية الجهاز المسروق، بما في ذلك خيار لتأخير تنفيذ الإجراءات الحساسة.



8- واجهة مستخدم محسنة لـ((كار بلاي)):

تم تحسين واجهة المستخدم في ((كار بلاي)) لعرض بيانات خرائط ((أبل)) بطريقة أكثر فعالية، مما يحسن تجربة القيادة.



9- إدارة البطارية المحسنة:

يقدم الإصدار الجديد ميزات متقدمة لإدارة البطارية وعرض معلومات مفصلة حول صحة البطارية واستهلاك التطبيقات للطاقة.



10- إغلاق ثغرات وتحسينات أمنية:

يتضمن إصلاحات لثغرات النظام التي كانت يمكن أن تسمح للمهاجمين بتنفيذ كود عشوائي، أو الوصول إلى بيانات الجهاز بشكل غير مصرح به. إغلاق هذه الثغرات يعزز حماية الجهاز ضد الهجمات والبرمجيات الخبيثة.



مع كل هذه الميزات الجديدة والتحسينات، يعد تحديث ((آي أو إس 17.4)) خطوة مهمة نحو توفير تجربة مستخدم أكثر ثراءً وأماناً. يتوفر التحديث الآن للتنزيل والتثبيت، مما يوفر لمستخدمي أجهزة ((أبل)) الفرصة للاستفادة من أحدث التقنيات والميزات التي تقدمها الشركة.