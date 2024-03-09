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التشكيلية نهلة آسيا: العمل الفني حالة خروج عن الذات إلى عوالم أخرى

3/9/2024 2:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمّان- تتبلور تجربة الفنانة التشكيلية والقاصة الأردنية نهلة آسيا مع الفن التشكيلي باعتمادها على البحث والتحري في صياغة أعمالها الفنية المبنية على المفاهيمية، وتوجهها إلى منظور متفرد من خلال توليد الحوارية العاطفية في العمل الفني وقيمته التي تعكس مدى القدرة على ترجمة الأفكار عبر تحكم أدائها الذي يتميز بالثقافة وثراء الفكرة التي تتسم بقوتها ورؤيتها باللغة البصرية.
وتعتبر التشكيلية، العمل الفني حالة خروج عن الذات إلى عوالم أخرى، للقيام بالمهمات الأساسية للعملية الإنسانية والإبداعية، وفق تحولات تطرأ على مسار العمل الفني الذي يستقطب المتذوق الحقيقي للتأمل واستقراء مكنونات على اللوحة التي بنيت على الفكرة المراد رسمها وتشكيلها وتطبيقها ونضوجها والوصول إلى أسرارها الإبداعية في عالم الفن الجميل.
واعتمدت الفنانة على الفردية لظهور الرموز الحقيقية في عملها الفني ليكون ابداعا، ومن ثم القوانين الإلهامية المبنية على الحس لتكون أكثر فائدة وأكثر قدرة على التفسير والتغيير نحو الأفضل بتوافق الأفكار في تجارب الإبداع والنظر إليها بقصد إنساني يتسم بالوعي والتوجه نحو هدف ثابت وحقيقي لتصل إلى الهدف بتمثيل الإحساس في الحياة بقصد السيطرة على المحاكاة في الطبيعة العملية ومواجهة النظريات الخاطئة في مفهوم الفن والإبداع.
ولا تنكر أن اختيار اللون هو أساس اللوحات التي تستعد لرسمها في أجواء هادئة، بعيدا عن الإرهاق، كما أنه مرتبط بالفكرة والمدة الزمنية والمكان لتطبيقه بالصورة المبتغى منها، مشيرة إلى أنها تميل إلى المدرسة الانطباعية التعبيرية التي تميزت بها ووضعت بصمة خاصة فيها كونها تعتبرها المدرسة الوحيدة التي تمثل ملامح شخصيتها الفنية وتمتلك القدرة على التعبير عن مكنونات ذاتها عبر الألوان النارية والصاخبة.
واعتبرت مشاركتها في العديد من المعارض المحلية والعربية والدولية مرحلة لا بد أن يمر بها كل فنان، إلا أنها انكفأت على ذاتها من أجل أن تقدم المزيد من الرسائل على اعتبار أن الفن التشكيلي حاله حال الثقافات الإنسانية والذي يلعب دورا مهماً في إثراء الحالة الثقافية المعاصرة التي هي امتداد لما مضى من الحضارات، بل أنها تعتبر أن الفن هو علاج نفسي وذاتي.
وقد ساهمت الفنانة نهلة آسيا، وهي فنانة ملتزمة بالقضايا الوطنية وخصوضا القضية الفلسطينية، في تأسيس مجموعة (كونتر ست) في عام 2014 وهي تعنى بالفن التشكيلي واستقطبت العديد من المواهب الشابة التي كانت هي نتاج هذه المجموعة ليرسموا ويشقوا طريقهم في هذا العالم، وانبثق من المجموعة تأسيس جمعية ألوان للإبداع الفني عام 2018 لتشمل عددا من أعضاء الرابطة والرواد الأوائل والهواة من كلا الجنسين.
ولا يغيب عن التشكيلية وضع الأسس الفنية والتعمق بالوعي والوجدان، ما أسهم ذلك بوضع أعمالها الفنية في الواجهة، لأن الوعي والوجدان هو السبب في تنشئة العاطفة الحقيقية والأحاسيس الصادقة الممزوجة بالميزة الإبداعية التي غطت جل أعمالها وفق ما ذكرته، مشيرة في السياق ذاته إلى أهمية الوجدان الذي أعتبرته المصدر الأساسي للعاطفة والمشاعر والأحاسيس وكل ذلك يأتي في خضم فهم الفن الحقيقي وواقعه.
وتؤكد الفنانة وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الاتحاد العام للفن التشكيلي الفلسطيني، وعضو في رابطة الصحافة القومية في اليمن، على أهمية مدركات الإنسان الواعي في تفاعلية الأشكال مع النشاط الإيجابي من خلال رؤية فنية بين الفنان المبدع والحياة، وتكون هذه الرؤية متوازنة في التأمل والخيال ودورهما في توظيف الأشكال الجامدة إلى روحية إنسانية تعبر بذلك طموحات الفنان ليجسد معايير إنسانية صادقة ذات أهمية إبداعية.
وقد انقطعت نهلة آسيا عن الفن التشكيلي والأدب منذ أكثر من (22) عاماً، إلا أنها تمكنت في فترة قصيرة أن تعود بقوة وإثبات وجودها في الساحة التشكيلية الأردنية كونها تعمل بهدوء تام لإيمانها المطلق بأنها ما تزال تتعلم وتحبو في هذا المجال، وفق ما قالته في حديثها لـ "الغد ": "عودتي إلى مجال الفن التشكيلي بعد أنهيت دراستي من مركز مهنا الدرة عام (2014)، لأمارس بكل شغف هوايتي المفضلة وإيصال رسالتي الخاصة بالقضايا الإنسانية والوطنية والقومية".
واستطاعت الفنانة من خلال ممارستها اليومية للعمل الفني الذي كان نتاجه معرضين شخصيين الأول وهو التجربة الأولى تحت عنوان (حنين إلى الضوء) الذي أرادت من خلاله الاحتكاك بهذا العالم الواسع، وأما المعرض الشخصي الثاني الذي أقامته عام 2022، فتراه الانطلاقة الأولى لها بخطى ثابتة والذي رسم ملامح شخصيتها الفنية، وهو المعرض الذي حمل عنوان (الجذور) وأرادت من خلاله أن تحكي بدايات الحكاية لكل تناقضات هذا العالم، فكان لها فلسفتها الخاصة بلونها الخاص وأسلوبها الخاص.
ويشار إلى أن الفنانة نهلة آسيا حاصلة على عدة جوائز محلية وعربية ودولية من أبرزها: (الجائزة الأولى في كتابة القصة القصيرة في مصر عام 2011، والجائزة الأولى في كتابة الرواية في مهرجان الفيوم عام 2011)، إضافة إلى أنها مشارك دائم في الأعمال التطوعية، وتقيم دورات تعليمية للرسم الخاصة بالأطفال، وأصدرت في عام 2016 مجموعتها القصصية الأولى (صدى الأرواح البعيدة).

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