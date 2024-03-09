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علامة غير معروفة لسرطان عدواني تظهر في الأظافر

3/9/2024 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمتلك أجسامنا طرقا ذكية لإخبارنا بوجود مشكلة ما، بدءا بإظهار أعراض جسدية، مثل الصداع وسيلان الأنف، إلى أعراض غير عادية تدفعنا إلى طلب استشارة الطبيب.
وقد تكون أظافرنا إحدى الطرق التي يعتمدها الجسم لإخبارنا بخطر صحي مقلق، حيث يمكن أن تظهر أعراض لأنواع مختلفة من السرطان، بينها السرطان تحت الجلد، أو كما يسمى أيضا الورم الميلاني تحت الأظافر. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وهذا النوع من السرطان هو "شكل عدواني" من سرطان الجلد ولا يرتبط بالتعرض لأشعة الشمس.
ومع ذلك، فإن هذه الحالة نادرة وتمثل 0.7 % إلى 3.5 % من جميع الأورام الميلانينية في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ"عيادة كليفلاند".
ويوضح الموقع الصحي أنه من المرجح أن يتطور في إصبع القدم الكبير أو الإبهام أو السبابة.
والعلامة الواضحة لهذا النوع من السرطان هي وجود خط عمودي داكن على الظفر، والذي يعرف أيضا باسم الآفة تحت الظفر، وهو يشبه الكدمات الموجودة تحت الأظافر، وعادة ما يقع على طول الحافة السفلية للظفر، بالقرب من البشرة.
وقد يبدأ هذا الخط أو الشريط الداكن صغيرا ولكنه ينمو في النهاية ليغطي ظفرك بالكامل. عادة ما يكون الخط الملون أقل من ثلاثة ملليمترات، ولكنه قد يصبح أوسع بمرور الوقت.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون تغير اللون غير منتظم وله ظلال مختلفة من اللون البني المائل إلى السواد. ومع ذلك، هناك أيضا حالات لا يؤدي فيها الورم الميلانيني تحت الظفر إلى تغيير لون الظفر، وبدلا من ذلك، يمكن اكتشاف العلامات التحذيرية على شكل نمو صغير غير منتظم الشكل يمكنه رفع الظفر.
ويضيف موقع "عيادة كليفلاند" أن الإصابة بالورم الميلانيني تحت الظفر قد يتسبب أيضا في ظهور:
- انقسام أو تشقق أو تشوه بطريقة ما في الظفر.
- صبغة غير منتظمة (تغير اللون ليس متساويا).
- انتفاخ الظفر أو التهابه.
- ظهور قرحة أو بدء نزيف.
- تغير لون الجلد المحيط بالظفر.
وفي حين أن كل هذه العلامات يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد، توضح جمعية السرطان الأميركية أن بعض الحالات غير السرطانية والأدوية يمكن أن تسبب هذه المشاكل أيضا، ولذلك سيكون "من المهم التحدث مع طبيبك حول جميع المشاكل الطبية التي قد تكون لديك وعن الأدوية والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية التي تتناولها حتى يمكن مناقشة المخاطر التي تتعرض لها ومعرفة ما يمكن توقعه".

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