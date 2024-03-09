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جراحة إنقاص الوزن.. هل هي أفضل طريقة لمرضى السكري من النوع 2؟

3/9/2024 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خلصت دراسة جديدة إلى أن جراحة السمنة، أو جراحة فقدان الوزن، تسمح بتحكم أفضل بنسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، ولجهة استخدام أدوية أقل على المدى الطويل، مقارنة بالتعامل مع المرض بواسطة الأدوية مثل الأنسولين والميتفورمين.
وقارنت الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA، مستويات السكر في الدم وأنظمة الأدوية، لدى 262 مريض سكري من النوع الثاني، تم اختيارهم عشوائيًا للخضوع لعملية جراحية بغية إنقاص الوزن، أو اختيار الإدارة الطبية غير الجراحية بواسطة الأدوية وتغييرات نمط الحياة، وذلك بعد سبعة سنوات إلى 12 سنة، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وكتب الباحثون من جامعة بيتسبرغ ومؤسسات أخرى، أن المشاركين الذين خضعوا لعملية جراحية لإنقاص الوزن سجل لديهم انخفاض كبير في مستويات السكر بالدم، وتناولوا أدوية مرض السكري على نحو أقل من الذين لم يخضعوا لعملية جراحية. وكانوا أيضًا أكثر عرضة للشفاء من مرض السكري، وذلك لانتفاء وجود مستويات السكر في الدم مدة ثلاثة أشهر بالحد الأدنى، من دون دواء.
ولفت الدكتور توماس أ. وادن، أستاذ علم النفس والمدير السابق لمركز اضطرابات الوزن والأكل بكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، بمقال افتتاحي تزامن مع نشر البحث، إلى أن "هذا البحث يقدم أقوى دليل حتى الآن على فعالية جراحة السمنة على المدى الطويل، لتحسين السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني".
وبحسب المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، خلال إجراء جراحة فقدان الوزن يتم تعديل الجهاز الهضمي، وعادة ما يتم تقليل حجم المعدة، لمساعدة الشخص على إنقاص الوزن.
ورأت الدكتورة مارلين تان، رئيسة عيادة الغدد الصماء في جامعة ستانفورد للرعاية الصحية، غير المشاركة في البحث، في حديث لها مع CNN، أن الانخفاض الناتج عن تناول الطعام والتغيرات الهرمونية العصبية يؤدي أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي علاج مرض السكري من النوع الثاني.
وأضافت تان: "رغم أنه خيار أكثر تدخلا من أدوية السكري التقليدية ويشكل التزامًا كبيرًا، إلا أنه أيضًا استثمار في الصحة على المدى الطويل".
وبحسب الدراسة، لا يوصي معظم مقدمي الرعاية الصحية حاليًا بإجراء جراحة لإنقاص الوزن لمرضى السكري من النوع 2، ما لم يكن مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى المريض يبلغ 35 وما فوق. وأقل من 1 % من هؤلاء الأشخاص يخضعون لمتابعة العلاج الجراحي.
غير أن وادن أفاد لـCNN، بأن النتائج الجديدة تدعم الاستخدام الموسع لجراحة السمنة لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم أدنى من 35، ويعانون من مشكلة في التحكم بنسبة السكر في الدم، من خلال الإدارة الطبية وحدها.
وقال: "آمل أن تشجع هذه النتائج المزيد من شركات التأمين على تغطية جراحة السمنة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ومؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 34.9. إنه علاج فعال للغاية وطويل الأمد لهؤلاء الأفراد". إن الإدارة الطبية غير الجراحية لمرض السكري من النوع الثاني، تتضمن تغييرات في نمط الحياة مثل تقليل تناول الكربوهيدرات وزيادة التمارين الرياضية واستخدام الأدوية مثل الميتفورمين وأحيانا الأنسولين. الهدف هو خفض الهيموغلوبين A1c، وهو مقياس متوسط مستويات السكر في الدم على مدى ثلاثة أشهر، إلى أقل من 7 %.
وقالت تان: "لقد كان لدي العديد من المرضى الذين لم يتمكنوا من خفض مستوى A1c أقل من 10 %، رغم مئات وحدات الأنسولين يوميًا، ورغم التزامهم". وتابعت: "بعد جراحة السمنة، يمكنهم الحفاظ على مستويات A1c أقل من نطاق مرض السكري من دون أي أدوية. كما لاحظوا أنه مع فقدان الوزن، يمكنهم أن يصبحوا أكثر نشاطًا".
وجاء في الافتتاحية: "إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمقارنة النتائج السريرية وفعالية التكلفة لجراحة إنقاص الوزن والجيل الجديد من الأدوية المضادة لمرض السكري، مثل Ozempic وMounjaro".
ولفتت تان، إلى أن فقدان الوزن بعد الجراحة يعتبر مفتاحا لتحسين نتائج مرض السكري، وكذلك صحة القلب. يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ويقلل الالتهابات، ويساعد على خفض ضغط الدم والكولسترول. وأضافت، أنه يمكن أن يحسن أيضًا التهاب المفاصل حتى يتمكن الناس من ممارسة المزيد من التمارين.
تدعم نتائج هذه الدراسة أيضًا الفوائد الصحية للقلب الناتجة عن جراحة فقدان الوزن. كان لدى الأشخاص في مجموعة الجراحة نسبة أعلى بكثير من الكولسترول الجيد، وتدني الدهون الثلاثية التي قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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