من بين الركام.. غزة تضغط على جرحها النازف وتتزين بمظاهر فرحة رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- "رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه أهلاً رمضان.."، كلمات تغنى بها شاب من غزة المكلومة، يعرض فوانيس وزينةً للاحتفاء بالشهر الكريم، وسط حالة الحرب الطاحنة، والوضع الأقرب "للمجاعة" الذي يعانيه شمال القطاع، إلا أن "السعي نحو خلق الفرح بالشعائر حاضر بكل المشاعر".

ويظهر في العديد من المقاطع المصورة التي يتبادلها سكان القطاع، ووجدت رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عائلات غزية تحتفي بشهر رمضان المبارك، وبزينة مضاءة على "خيم النازحين" والبيوت التي ما زالت تقاوم الهدم، وأطفال يتسابقون لتعليق زينة رمضان، الهلال والنجمة، الأمر الذي يعكس انتفاضة الفرح والبهجة التي يلقون بها حلول رمضان، من بين الركام والهدم "وقبور الشهداء".

غزة، التي يفوح منها مسك الشهداء تتزين لرمضان، كما تتزين الجنة بحلول الشهر الكريم، فكما جاء في الحديث النبوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول"، وفي ذلك يستدل الناس على أهمية إظهار الفرحة بالشهر الكريم بما يتناسب وطبيعة المجتمع، وأن لا يكون هنك مبالغة في التفاصيل، وزيادة العبء على الصائمين.

بيد أن العديد من المجتمعات الإسلامية اعتادت ومنذ سنوات على إظهار الزينة في البيوت وعلى الطرقات، وعلى الرغم من التقليل منها في هذه الفترة، تماشياً مع الحرب الشرسة على غزة، إلا أن مظاهر الفرح لا بد لها من الظهور، وهو ما عمد إليه سكان غزة، رغم كل ما أصابهم من ألم الفقد والنزوح، الأمر الذي دفعهم إلى وضع الزينة حتى على مداخل خيمهم الهشة.

"نحن خُلقنا للفرح وللحياة، وإحياء شعائر الله على الأرض"، هي تلك الحالة التي يعيشها جزء كبير من سكان قطاع غزة المنكوب، ينتظرون رمضان على أمل أن يكون أوله رحمه، يحمل معه رحمات تخفف آلام الغزيين، في أجواء تختلط فيها المشاعر، ما بين الوجع، والاستعداد لاستقبال الضيف "بزينة مضيئة تنير خيامهم وبقايا البيوت المهدمة".

وأظهرت المقاطع المصورة كذلك، صورا لعرض الكثير من مستلزمات رمضان "المتوفرة" بالسوق، والتي يسارع السكان والنازحون للحصول عليها، رغم ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، إلا أن "لهفتهم على أن تطغى أجواء رمضان على بيوتهم وأطفالهم تدفعهم لأن يستغلوا تلك الأجواء لرفع المعنويات و"علاج نفسي للأطفال"، والدعوات في رمضان بأن "تنتهي الحرب ويتوقف شلال الدم الذي أراق آلاف الأرواح".









في شمال غزة، المنكوب تماماً، ظهرت في أحد مقاطع الفيديو مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين من أبناء المدينة، يسارعون الوقت ويحضرون طلاء الجدران، يزينون حاراتهم بالألوان الزاهية، التي تبعث على التفاؤل، ويخطون عليها عبارات الفرح والأمل بلقاء الأهل النازحين.

أحد الشباب قال في بداية المقطع "إحنا بشمال غزة الجوع والخوف سيطرا علينا، لكنا نستقبل الشهر الكريم بالفرح والتفاؤل لأنه رمضان كريم في غزة"، وكتب أحدهم بخط كبير "كل عام وأنتم بخير، رمضان يجمعنا بأهالينا"، فيما رسم آخرون فوانيس رمضان والأطفال من حولهم فرحين بما يشاهدونه من تحضيرات الفرح بالشهر الفضيل، بعد أن غابت الفرحة عنهم لأشهر تخللها الكثير من الألم والفقد.

كما أظهرت مقاطع أخرى تعاون مجموعة كبيرة من سكان المدن الغزية، كما في رفح، بإزالة أكوام الأنقاض عن المساجد المدمرة، وفرشها من أجل الاستعداد لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، الأمر الذي بث في القلوب السعادة والأمل بقرب انتهاء الحرب، حتى وإن كانت العودة إلى الحياة الطبيعية في القطاع أمرا بعيد المنال.

ولكون الفرحة في رمضان مرتبطة بالأطفال، قامت العديد من المبادرات الخيرية الشبابية بتوزيع الفوانيس المضيئة على الأطفال في مختلف مناطق القطاع، ليكون الأطفال على موعد من فرحة استقبال رمضان التي اعتادوا عليها في كل عام، رغم صعوبة الحال في هذا العام، ولكن على اعتبار أنها سنة وفرحة مشروعة، كان لزاماً على الكبار أن يعكسوها على الصغار بشتى الأشكال، إذ تزينت أيادي الأطفال بالفوانيس الملونة، يتغنون بقدوم "رمضان".

وعلى الرغم من الدعوات العالمية للعمل على وقف إطلاق النار، وإن كان بهدنة زمنية خلال رمضان، إلا أن الناس في غزة ما زالوا يعانون الكثير من أوجاع الحرب والحصار والقصف الدموي الصهيوني الذي لا يرحم بيتاً ولا مسجداً ولا مشفى، إلا وطاله في قطاع غزة.

لذلك، تخرج أصوات الغزيين التي تطالب بضرورة أن يكون هناك تكثيف لدعوات وإجراءات وقف إطلاق النار، على أمل أن يكون رمضان "هادئاً بلا صوت مدافع وقصف"، وأن يراعي العالم الوضع في غزة، ولا يبالغون في الاحتفاء بمظاهر رمضان، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل صداها إلى داخل القطاع ومشاهدة تلك المقاطع من السكان "المنكوبين".

هي مشاهد قوة، وبث الحياة في الأمكنة، تلك هي الصور التي تصل يوماً بعد يوم من غزة، وما زالت مظاهر الحياة تعود إلى الغزيين، ولسان حالهم يقول "الحياة سوف تستمر بنا والتأقلم هو سيد الموقف الآن"، في الوقت الذي ما زال المشهد الضبابي للحرب على غزة "غائماً"، ولا حلول سريعة تلوح بالأفق.

هذا التفاعل "الغزي" بقدوم رمضان، هو جزء من التأقلم الذي اعتاد عليه سكان القطاع، ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة وصبر وجهد جسدي ونفسي، وهنا يقول أختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، إنه مما لا شك فيه أن الحرب الإسرائيلية الدائرة الآن، وما يحدث بها من جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، لا بد لها أن تترك آثاراً وتحولات وتغيرات عديدة ليست في بنية المجتمع فحسب، بل في بنية الأسرة.

وبالتالي، أصبح كل فرد من أفراد المجتمع الفلسطيني يعيش معاناة دائمة وكل شخص تعرض لحالة من الفقد، كما يقول جريبيع، بمعنى أن هناك أنماطا جديدة من الأسر في المجتمع الغزي، وحالة من التفكير الجديد بين الأفراد ولدى الأسرة، ولكن المجتمع الفلسطيني مجتمع متكامل كما المجتمعات العربية الأخرى، "محافظ تشكل الأسرة فيه إحدى أهم المؤسسات وهي المؤسسة الحاضنة لأفرادها"، لذا كل أسرة عانت من الفقد والتشرد والحرمان، لديها الخبرة الطويلة في هذا الاعتداء ما يساعدهم على التأقلم والعيش برغم أحلك الظروف، إلى حين تجاوز هذه الغمة.

ووفق جريبيع فإن المجتمع الغزي يتوقع أن الحرب قادمة في كل وقت، طالما الاحتلال موجود، غير أن المجتمع يحاول التكيف، ولديه روح التحدي، التي تُعد البوصلة الأساسية التي تساعد على الحياة.

استطاع الغزي أن يطور أدوات للتكيف، وأن يستمر بالحياة متمسكا بها، وهذا الحب كان أقوى من كل الأعداء، لأنه يؤمن بقضيته وحقه وهذا ما يشد من أزر الغزيين، كما يقول جريبيع، وقدموا نماذج ليس بالصمود والقوة فقط، بل صور بطولية بالقدرة على التكيف مع الواقع الجديد وخلق سبل وطرق جديدة للحياه.