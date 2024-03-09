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الذاكرة المغيبة للخماش.. دراسة في السلوك السياسي للمجتمع الفلسطيني

3/9/2024 2:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول المؤلف نبال تيسير الخماش إنه تتبع في كتابه "الذاكرة المغيبة- دراسة في السلوك السياسي للمجتمع الفلسطيني بشهادة أبنائه- فترة ما بين الحربين العالميتين: الأولى والثانية 1914-1945-"، تأثرت الظاهرة السياسة وتبدلاتها في سلوك المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمد في هذه الدراسة على يوميات ومذكرات أبناء ذلك الوسط، ممن عايشوا تلك اللحظات ودونوا مشاهداتهم وانطباعاتهم لحظة وقع الحدث السياسي، أو بعد فترة زمنية من لحظة وقوعه.
ويوضح الخماش في مقدمة كتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات في بيروت، أن الهدف من هذه التدوينات، هو الحفاظ على الذاكرة الجمعية وتبليغها للأجيال اللاحقة، خوفا من ضياع "الحقيقة"، أو تزييفها، فيما ذهب بعض أصحاب هذه الأعمال إلى خطوة أبعد على مستوى الإحساس بأهمية وخطورة إنجازه المعرفي، ليقدم من خلاله استهلال تبرير إضافي من مبررات هذا الإنجاز، بوصفه اعترافا واعتذارا للأجيال اللاحقة عن أوجه التقصير، وربما التهاون والتفريط في تعامل أبناء جيله من السياسيين وقادة المجتمع مع قضيتهم الوطنية.
ويؤكد المؤلف على أن تلك الشهادات تعد "مصدرا مهما، ورافدا أساسيا في محاولات الفهم لخصائص سلوك المجتمع الفلسطيني ومصادره القيمية هي من خلال الأعمال الذاتية التي واكب أصحابها تلك الأحداث وكانوا شهودا عليها، على اختلاف مواقعهم الاجتماعية وتبايناتهم السياسية"، لافتا إلى أن إجمالي هذه الأعمال الذاتية التي اعتمد عليها في هذه الدراسة، فقد تضمنت "مذكرات شخصية، ويوميات وسيرة ذاتية من(49) مصدرا"، كان أصحابها شهودا على أحداث بالغة الأهمية، ونسبة كبيرة منهم كانوا مشاركين في صناعة تلك الأحداث على نحو من الأنحاء، الأمر الذي أعطى شهادتهم زخما وأهمية خاصة.
أما الشواهد النصية التي تمثل العامود الفقري للكتاب، فهي كما يرى المؤلف "شواهد على سلوك سياسي منجز للمجتمع الفلسطيني في تعامله مع قضيته الوجودية، فهي وفيرة على النحو الذي توضحه غزارة الاستشهادات بالعديد من المقاطع النصية المستخرجة من مصادر البحث المتخصصة.
ويشير الخماش إلى أنه اعتمد في هذه الدراسة على "المنهج البحثي"، في التعامل مع النصوص المستمدة من مصادرها الذاتية، باستشعار قيمتها وأهميتها المعرفية وطرق معالجتها، بالمنهجية ذاتها التي تعالج وتشخص المرجعيات التاريخية أو الوثائقية بشكل عام، مبينا أنه بذل جهدا مضاعفا في هذا السبيل باعتبار أن مركزية الأسلوب البحثي ومنطلقاته في هذا العمل، معتمدا على فكرة أن مجمل التجارب والخبرات الذاتية، هي "مرآة تعكس واقعا اجتماعيا معبرا عنه من خلال تجربة فردية".
وينوه المؤلف إلى أنه تم معالجة العديد من تلك النصوص من خلال فهم ارتباطاتها بالظرف السياسي والاجتماعي المحيط، إضافة إلى فهم أوجه العلاقة المتبادلة بين النص ومبتكره، والغايات التي من أجلها تبلور النص على حالته تلك.
ويقول الخماش إن ما يهمه في هذا الكتاب هو "الشواهد النصية في الأعمال الذاتية، وتبيان مواقف وردود فعل الجمهور الفلسطيني وتلمس مشاعره ومواقفه، وتبدلات تلك الأخيرة إزاء الأحداث المهمة التي عايشها طيلة الفترة الزمنية للدراسة"، مبينا أن ملاحظات المدونين للأحداث، خصوصا الأحداث المفصلية، كانت متقاربة إلى حد بعيد. نجد ذلك في شهادات المدونين لسائر اللحظات الحاسمة التي شهدتها المرحلة العتبية في تاريخ المنطقة، فترة الانتقال من الحكم التركي وخضوعها لحكم الانتداب الغربي، وتفاعلات الجمهور الفلسطيني مع أحداث تلك الفترة على نحو توشك الروايات كافة المرتبطة بها ان تكون شديدة التطابق.
الكتاب جاء في ستة فصول، يعالج الأول "الفلسطينيون بين عهدين" وتفاعلات الجمهور الفلسطيني مع الأحداث السياسية التي عصفت بالمنطقة فترة الحرب العالمية الأولى، وأظهرت وفرة الشواهد الذاتية، تفاعل غالبية المكون الفلسطيني واحتفاليته بانتقالية المرحلة من العهد التركي إلى الحكم البريطاني، ذلك التفاعل الذي جنح في بعض جوانبه إلى المبالغة في استقبال القوى الغازية، التي كان ينظر إليها باعتبارها قوة داعمة ومحررة للكيانات العربية، في فلسطين وسائر أرجاء المشرق العربي.
وسرعان ما أصيب الجمهور الفلسطيني بخيبة أمل وهو يرى أحلامه في التحرر أو الالتحاق بالإقليم المشرقي تتهشم أمام المخطط الاستعماري الذي يعتمد على التفتيت والتجزئة، وتفاقمت مخاوف الإنسان الفلسطيني وهو يعاين سلسلة من الإجراءات والتدابير التي أقرتها السلطات البريطانية الحاكمة بهدف تنفيذ وعدها لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. عندئذ، أخذت حوارات ونقاشات سياسية داخل المكون الفلسطيني بالظهور لأول مرة، والقضايا الأبرز التي كانت مثار بحث لدى الجمهور الفلسطيني تدور في أفلاك قضيتين أساسيتين، استبدال الحكم البريطاني بحكم أجنبي آخر، إضافة إلى أحاديث حول إلحاق فلسطين بكيانات مشرقية مجاورة.
والغريب أن ذلك الطرح رغم بساطته وربما سذاجته السياسية، كان يصدر عن مجموعة النخبة السياسية والثقافية داخل المكون الفلسطيني، وكانت تلك الطروحات تجد صدى واسعا لدى عموم الفلسطينيين. فيما تناول الفصل الثاني "خيبة أمل.. وأحاديث الهوية" غير أن كافة تلك البدائل التي تباحث حولها الفلسطينيون أجهضت بعد صدور صك الانتداب على فلسطين في عام 1921.
ويوضح أنه بعد إقرار صك الانتداب، أخذ الفلسطينيون بالتعامل مع الانتداب باعتباره أمرا واقعا، لتتضخم عند تلك اللحظة مظاهر التوظيف المتبادل بين القوة الاستعمارية والسكان المحليين، وعلى وجه الخصوص المجموعة النخبوية من المجتمع. ليغدو عنوان المرحلة تبادل جني الفوائد بين المستعمِر والمستعمَر.
ويتحدث الفصل الثالث وهو بعنوان "المستعمِر والمستعمَر... تبادل جني الفوائد"، عن عدد وافر من أعضاء المكون النخبوي في المجتمع الفلسطيني من جني فوائد عدة، نتيجة إقامة علاقة مباشرة مع موظفي سلطة الانتداب البريطاني وأعضاء في التكتلات الصهيونية، إلا أن تلك المجموعة الوطنية فشلت في صياغة قواعد وأسس لمنطلقات عمل وطني ينهض بالمجتمع المحلي، ويؤهله في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، لتأخذ النسبة الغالبة من الجهد السياسي الوطني في تلك الفترة صفة المساومة والمهادنة مع السلطة المحتلة، في حين كان الجهد السياسي يبلغ مستويات متقدمة عندما يتعلق الأمر بتدابير الكيد وتأليب القوى الوطنية والاجتماعية ضد بعضها البعض.
ويتحدث الفصل الخامس عن "ثورة شعب.. وانقسامه على ذاته"، وأعمال المقاومة ضد الانجليز والمجموعات اليهودية وتأثيرات تلك الأعمال داخل المجتمع الفلسطيني، ومن أبرز مظاهر السلوك المرتبط بها الجانب، تبرز صفة "التردد"، لدى نسبة كبيرة من الفلسطينيين عن المشاركة في أعمال المقاومة والثورة، خصوصا في الثورة الكبرى "1936-1939".
ويتحدث الفصل الأخير عن "بداية الشتات.. وإهدار فرصة تاريخية"، ظاهرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين كلما عمت البلاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. وعلى نحو مدعم ببيانات وإحصاءات موثقة، تناول بعض أصحاب المذكرات ظاهرة مغادرة ما لا يقل عن أربعين ألف فلسطيني بلادهم فترة الثورة الكبرى حتى بداية الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت هجرة اليهود إلى فلسطين تشهد زخما على نحو غير مسبوق في الفترة ذاتها. ناهيك عن مغادرة ما لا يقل عن خمسين ألف فلسطيني موطنهم إلى أنحاء متفرقة في العالم بحثا عن سبل أفضل للعيش.
أما الفرصة التي أهدرت، فتكمن في حالة الاستقرار الاقتصادي التي عاشها الفلسطينيون فترة الحرب العالمية الثانية، وبدلا من استثمار تلك اللحظة لصالح مشروع وطني وإعادة بناء الذات، فقد تفاقمت في تلك الفترة مظاهر الانفاق والتباهي الاجتماعي على نحو غير مسبوق.

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