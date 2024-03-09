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الأردن يرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان

3/9/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن، الذي صدر يوم أمس بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها هذا البلد العربي الشقيق منذ أشهر، وأن يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق.

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