الأردن يرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رحّبت وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين باتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف
إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب الناطق الرسمي
باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن، الذي صدر يوم أمس بأغلبية أصوات الدول
الأعضاء، بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها هذا البلد العربي الشقيق منذ
أشهر، وأن يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار
وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض
وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق.
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