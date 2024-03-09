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الزراعة تدعو الأردنيين لشراء الثوم المحلي

3/9/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن هناك فائض في كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية والمتوفرة في الأسواق المحلية.

وقال المجالي في بيان صحفي السبت، إن الاحتياج المحلي اليومي يبلغ ١٧ طنا، والوارد اليومي من محصول الثوم يصل الى ٥٩ طنا ، والذي عملت عليه الوزارة بشكل تراكمي وصولا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج .

وأشار الى أن موعد حصاد المنتج الأردني هو الأول والأسبق قياسا بدول العالم، وفي ظل دعم الوزارة وتوجيه المزارعين لتغيير النمط الزراعي وتحقيق الأكتفاء الذاتي وسد الإحتياجات المحلية من محاصيل العجز، حيث تجاوزت المساحة المزروعة من الثوم ١١ ألف دونم، ويتوقع أن يصل الإنتاج من ١٥ إلى ٢٠ ألف طن وهو ما يزيد عن الإستهلاك المحلي، ويوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من التصدير ومدخلات الانتاج وعمليات التصنيع الغذائي .

وأكد أن كل ما يدور عبر بعض وسائل الإعلام، هو يجانب الحقيقة لأنه يعتمد على تصريحات وليس تقدير ميداني للكميات والأسعار .

وتهيب وزارة الزراعة بضرورة التوجه إلى المنتج المحلي من الثوم المحلي الأخضر والذي يباع الآن في الاسواق المركزية بأقل من الدينار للكيلو ودينار نصف للكيلو في اسواق التجزئة.

وأكدت أن تشجيع هذا المنتج ينعكس على المزارع المحلي والاقتصاد الوطني، خاصة أن القيمة المضافة من هذه الزراعة تنعكس محليا من عمالة وطاقة ومدخلات إنتاج

وقالت الوزارة إنها مستمرة في حماية هذا المنتج وذلك وفق دراسات ومسوحات وخطة تؤكد وجود فائض في الانتاج سيحقق من خلال التخزين وفرة في المنتج، علما بأن الثوم الأخضر متوفر وبأسعار مقبولة ويمتاز المحصول بأنه طازج يحتفظ بكامل قيمته الغذائية والإستطبابية قياسا بالثوم الجاف والمخزن من أكثر من عام.

ووجهت الوزارة إلى العودة للطرق التقليدية في شراء الاحتياجات السنوية من الثوم الأخضر وتجفيفه منزليا ، حيث ان أسعاره منخفصة قياسا بالثوم الجاف ومتميز من بالجودة و المذاق.

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