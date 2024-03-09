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أمام أمين عمان

3/9/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي العمل العام بصورة عامة يقتضي الاطلاع على كل التفاصيل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كأمانة عمان الكبرى التي تعد المؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة، والتي يتوجب عليها أن تتابع كل صغيرة وكبيرة في العاصمة عمان، فيما يتعلق بحياة العمانيين، خصوصاً مع قرب حلول فصل الصيف، ومحاولة الأهالي الخروج للترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية، والاجتماعية الضاغطة وانتهاء فصل الشتاء القارس.
وقد وردتني ملاحظة ولأكثر من مرة حول قضية أضعها أمام الصديق معالي أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الذي أعلم أنه ((لن يتوانى عن حلها، وهو ابن مدينة عمان والذي يملك رؤية لتطوير المدينة برغم كل الظروف لا سيما المالية التي تعاني منها الأمانة ومحاولته إعادة ترتيب البيت الداخلي فيها))، وأمام مدير المدينة عطوفة المهندس أحمد ملكاوي الذي أعرف أيضاً نزاهته وعدم رضاه عن أي مخالفات قانونية أو أخلاقية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياة العمانيين.
وعلى أي حال؛ أستعير الملاحظة – التي كما قلت وردتني أكثر من مرة ومن أكثر من شخص - من منشور للصديق الأستاذ نضال البحري المحاميد حول منتزه غمدان؛ حيث يقول ((بالأمس قررنا أنا وصديقي العتيق سعادة خالد البريك، وبعد دعوة غداء أن نقوم بجولة في منتزه غمدان.. ما شاهدناه من مناظر للشباب كل في سيارته، وكل سيارة تتعالى منها أصوات الغناء ولدرجة شاهدنا شبابا معهم سماعات ((ومشغلينها)) على الآخر ويتمايلون رقصاً وطرباً وهم مخمورون بين العائلات.. الصحيح أن ما شاهدناه أمر مخزٍ ومعيب ولا يمت للأخلاق بأي صلة...)).
إلى هنا لم ينته الاقتباس، والذي ذكر ظروفاً ربما يكون من الصعب نشرها في هذا المقال، وعلى الأمانة – وهي سلطة ضبط إداري ومعالي الأمين يعرف ما أقول باعتباره محامياً سابقاً – أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الإشكالية التي سمعتها أكثر من مرة ممن يرتادون الحدائق والمنتزهات العامة، وهو ما يتطلب التنسيق مع الجهات الشرطية المعنية وتخصيص أوقات للعائلات وأوقات لمرتاديها من الشباب، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضبط أي إدخال للخمور أو المشروبات الكحولية، خصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يمثل فرصة ملائمة لترتيب الإجراءات القانونية والتعاون مع كل الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي لا تمت لمجتمعنا واخلاقنا بأي صلة، وإحالة من يقوم بمثل هذه الأفعال إلى الجهات الأمنية المختصة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة ومن ثم محاكمته حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
وبالطبع الاهتمام بالحدائق ومنع التخريب فيها ومنع هذه المظاهر المشينة إنما يأتي في إطار الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية المشتركة التي تقع على الأمانة والمواطنين على حد سواء؛ فمن واجبنا الاعتناء بها والحفاظ عليها وتعميق هذا الشعور حتى نتمتع بجمالها خضراء زاهية ولتشكل متنفساً للعائلات بعيداً عن المظاهر المزعجة والأفعال غير اللائقة أو غير الأخلاقية والتي تخالف القانون وتنتهك حرمات المواطنين.

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