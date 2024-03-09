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الأمن المائي.. في زمن شديد التقلبات

3/9/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران غالبا ما ينسينا فصل الشتاء وما يهطل فيه من امطار، ينسينا حرج الحالة المائية لدينا ومركزية الأمن المائي للسنوات القادمة في خضم التغيرات المناخية من جهة، والتقلبات الاقتصادية والسياسية العاصفة إقليميا ودوليا من جهة أخرى. ومن هنا حين نتحدث عن الأمن المائي يقفز مشروع الناقل الوطني إلى الصفحة الأولى ليحتل الأولوية. ومع تقدير الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة المياه والري والمؤسسات التي تعمل معها أو تحت مظلتها في إدارة الشأن المائي، إلا أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى اليوم، بل ولم يتم الاتفاق على المقاول لينفذ المشروع، نظرا لإشكاليات التمويل من جهة، وعدم تأهيل سوى شركة واحدة ليس لديها منافسون من جهة ثانية. ومع مرور الزمن وكلما تأخر تنفيذ المشروع كلما ارتفعت كلفته لأسباب كثيرة. فمشروع الناقل الوطني قبل سنوات كانت تقدر تكاليفه بمليار دينار ارتفعت الى مليار ونصف والحديث اليوم على 2 مليار دينار. اضافة إلى أن تأخير المشروع قد فرض ظروفا تزويدية صعبة وبرنامجا قاسيا في توزيع المياه، التي أصبحت الحاجة اليها في تزايد مستمرلاسباب مناخية وسكانية وعمرانية واقتصادية واضحة .وإذا جاز لنا أن نلقي بعض الضوء على أسباب التأخير والتأجيل نلاحظ ما يلي: اولا: كان هناك تعويل على مشاريع مائية ثنائية أو إقليمية، مثل قناة البحر الأحمر – البحر الميت (قناة البحرين)، وتخزين المياه في بحيرة طبريا، والتزام سورية باتفاقية سد الوحدة عام 1987، واتاحة الفرصة لمياه نهر اليرموك لتصل إلى السد بكميات كبيرة مقابل تزويد سورية بالكهرباء. هذا على الرغم أنه تبين منذ عام 1998 أن إسرائيل لا تريد قناة الأحمر- الميت لانها تخطط للسيطرة على المياه من خلال قناة من البحر المتوسط الى البحر الميت ومشاريع أخرى: ثانياً: إن سياسة الذهاب إلى المشاريع الكبرى mega projects في اقتصاد صغيرة الحجم مثل الاقتصاد الأردني وفي منطقة غير مستقرة كمنطقة الشرق الأوسط، ليست هي السياسة الأفضل، لصعوبة التمويل وطول مدة التنفيذ. فمحطة تحلية باستطاعة 350 مليون متر مكعب سنوياً وخط أنابيب يقترب من 450 كم هي مشاريع كبيرة نسبيا لا ينبغي الدخول فيها مرة واحدة .هذا إضافة إلى طول الفترة الزمنية للتنفيذ. والحديث هنا بالنسبة للناقل الوطني عن 6 سنوات، تكون خلالها الزيادة الطبيعية للسكان وصلت في نهايتها 1.2 مليون نسمة باحتياجات مائية اضافية 90 مليون م3، ثالثا: إن الذهاب الى التمويل الدولي عن طريق المنح والقروض ليس الطريق الأفضل خاصة حين تكون المديونية أكثر من 108 % من الناتج المحلي الإجمالي وحين تكون خدمة الدين العام تتجاوز 2 مليار دينار سنويا.
ومن هنا، وقبل فوات الأوان، أو إضاعة المزيد من الوقت، لتتفاقم حيثيات المشروع ماليا وتكنولوجيا، فقد يكون من المفيد أن تأخذ الدولة قرارات بديلة يمكن أن تساعد على مواجهة متطلبات المرحلة أولاً: تقسيم المشروع إلى 3 مشاريع يجري العمل فيها في نفس الوقت، هي: ((مشروع تحلية المياه)) في العقبة، و))مشروع خط الأنابيب)) من محطة التحلية الى عمان وما بعدها، و))مشروع توليد الكهرباء)) لتزويد محطة التحلية أو الشبكة الكهربائية ومحطات ضخ المياه. وهذا سوف يؤدي الى دخول شركات متعددة لتنفيذ المشاريع الثلاثة بحكم التخصص. فتكنولوجيا وهندسة التحلية تختلف كلية عن تكنولوجيا وهندسة ضخ ونقل المياه في أنابيب لمسافات طويلة كما تختلف عن تكنولوجيا توليد الكهرباء ثانياً: يمكن تقسيم محطة التحلية إلى 3 محطات استطاعة كل منها 120 مليون متر مكعب سنوياً، وهذا من شأنه اعطاء ((فرصة أفضل للتمويل وسرعة الانجاز، واكتساب الخبرة)) للإنتاج وللتصرف بالماء الإجاج (الماء المالح) المتبقى من التحلية، وتزويد المشروع بالطاقة. وكذلك يمكن تقسيم خط الانابيب إلى مشروعين كل منهما بطول 225 كم تقريبا. ثالثاً: يجب الاعتماد على التمويل الوطني إلى أقصى درجة ممكنة، من خلال انشاء شركات وطنية مساهمة عامة تشارك فيها الدولة والشركات والبنوك الكبرى ويشارك فيها المواطنون. وسوف يساعد تقسيم المشروع على تنفيذ التمويل دون الحاجة إلى الاقتراض وزيادة المديونية.
صحيح ان المشروع الضخم أقل كلفة لكل وحدة منتجة إلا أن فرق الكلفة يتم دفعه من خلال فوائد القروض وضخامة الاستهلاك السنوي وغياب المقاولين المحليين وتكاليف التشغيل والإدامة، وتكاليف مالية للضمانات وغيرها.
وأخيرا فإن الأمن المائي له تأثيرات مباشرة وعميقة على الأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن الصحي وبالتالي على الأمن الوطني. وكلما تراجع الأمن المائي كلما أصبح الأمن الغذائي أعلى كلفة وأكثر اعتمادا على الخارج والتالي أكثر هشاشة، وغدا الأمن البيئي أكثر ضعفا.
ولا خلاف في أن المياه بالنسبة لنا إشكالية معقدة خاصة في ظل عدم استقرار المنطقة وعدم استقرار المناخ، وأن المواجهة تتطلب المثابرة في العمل والبناء التراكمي للمشاريع في إطار العلم والواقعية والتكنولوجيا المعاصرة في كل مجالات المياه، ابتداء من التحلية مرورا بالسدود والحصاد المائي الموسع والاستمطار وانتهاء بالزراعة الذكية والمشاركة المجتمعية في التفاصيل. وهذا يفرض بالضرورة على تعميق الاعتماد على الكوادر والشركات والمؤسسات الوطنية، والاعتماد على التمويل الوطني الجمعي لتحقيق الديمومة والاستمرار ومواجهة متطلبات المستقبل.

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