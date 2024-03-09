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الغد تنشر تعديلات التشريع والرأي على تعليمات الترشح للدوائر الانتخابية

3/9/2024 2:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- اقترح ديوان التشريع والرأي تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة.
جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بيان الرأي القانوني بخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة بهذين الترشحين.
وقال الديوان بعد دراسة الموضوع والاطلاع على التشريعات ذات العلاقة فيما يخص التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية، بأن هذه التعليمات استندت في إصدارها إلى نص المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، وأحكام المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
وأضاف: "نرى أن يتم إصدار هذه التعليمات بمقتضى السند العام المنصوص عليه في المادة (27) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك لعدم وجود سند خاص بشأنها في المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة، بالإضافة إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب".
ودعا إلى إعادة صياغة المادة (2) من التعليمات الخاصة بقانون الانتخاب لمجلس النواب، بحيث تشكل اللجان الفرعية بمقتضى هذه التعليمات لدعم لجان الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية.
واقترح إلغاء الفقرات (ب) و(ج) و(د) ضمن المادة (3) من التعليمات، لأنها تكرار حرفي للمادتين (10) و(11) من القانون، والاكتفاء بالفقرتين (أ) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (أ) و(ب) منها.
ورأى أن إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (1) من التعليمات هو تكرار حرفي للمادة (1) من قانون الانتخاب، مقترحا الاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها لتصبح المادة (4) منها.
وقال إنه تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من التعليمات اللتين هما تكرار حرفي للمادة (14) من القانون، كما تم إيراد الفقرة (هـ) من المادة (5) من التعليمات وهي تكرار حرفي للفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، مقترحا الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبح الفقرتان (أ) و (ب) منها.
كما طلب إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي: ب- "مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها إن وجدت"، وإعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (7) من التعليمات على النحو التالي: "ب - 1 - إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون فيجب عليه إرفاق.... الخ"، "2 - إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون فيجب عليه إرفاق... الخ".
واقترح إضافة عبارة "على أن يحدد عددها وفقا للمساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية المحلية وعدد الناخبين فيها.." إلى آخر الفقرة (ح) من المادة (7) من التعليمات، وإلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (10) من التعليمات لأن شروط الترشح واردة في القانون، وإعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (11) من التعليمات على النحو التالي: "د- تنظر اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات في التسميات... الخ".
وبالنسبة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة، لاحظ الديوان أنها هي ذاتها الملاحظة بشأن السند القانوني التي تم إيرادها على تعليمات الدائرة المحلية، واقترح إعادة صياغة المادة (2) منها وفق الصيغة المقترحة ذاتها على المادة (2) من تعليمات الدائرة المحلية.
أما بالنسبة للمادة (3) من التعليمات، فرأى ما يلي:- إعادة ترقيم الفقرات الواردة فيها على ترتيب (..) بدلا من الأرقام، وتشكل الفقرة (4) مخالفة لأحكام المادة (8/ج/3) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
في حين أن الفقرة (4) منها تشترط أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية، وعليه وبما أن عدد الدوائر المحلية هو (15) دائرة نرى تعديلها لتصبح على النحو التالي: "أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على ثماني دوائر انتخابية".
وفيما يتعلق بالفقرة (7) فهي تشكل مخالفة لأحكام البند (4/ج/8) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تتضمن القائمة العامة عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وعليه نرى وبما أن عدد المقاعد المخصص للدائرة العامة (41) مقعدا، إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالفقرة (6) منها الذي يشترط ضمن الدائرة الانتخابية العامة أن يخصص مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعدا واحدا للشركس والشيشان حدا أدنى.
وقال الديوان إنه تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) ضمن المادة (4) من التعليمات، وهي تكرار حرفي للمادتين (10) و(11) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات المشار اليها والاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها مع إعادة ترقيمها.
وبالنسبة للمادة (5) من التعليمات، تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) وهما تكرار حرفي للمادة (14) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبح الفقرتان (أ) و (ب) منها، وإلغاء عبارة (لتشكيل اللجان رقم ( ) لسنة 2024) الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (الصادرة لهذه الغاية)، وإلغاء عبارة (والبالغ تسعة مترشحين عن تسعة) الواردة في الفقرة (د) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (والبالغ ثمانية مترشحين عن ثمان).
ودعا إلى إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي: "ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها إن وجدت".
وبالنسبة للمادة (7) من التعليمات، اقترح إعادة صياغة مطلع الفقرة (أ) منها على النحو التالي: "أ - يقدم طلب الترشح خطيا من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة انتخاب الدائرة العامة المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية".
وطلب إلغاء عبارة "على أن يراعى ما ورد في البنود (1) و (2) و (3) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن تراعى أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج))، وكذلك إلغاء عبارة (من الفقرة (أ) من المادة (7)) الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من هذه الفقرة).
واقترح إلغاء عبارة (في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (أ) من البند (14) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون)، وإلغاء عبارة (من المادة (4) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (14) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (11) من القانون)، وإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
كما اقترح إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (9) من التعليمات، حيث إن شروط الترشح واردة في القانون، وإعادة ترقيم الفقرات الواردة في المادة (12) من التعليمات على ترتيب (أبجد هوز).
وبالنسبة للمادة (14) من التعليمات، اقترح إلغاء عبارة (رقم (13)) الواردة في الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة ((13) من هذه التعليمات)، وإلغاء عبارة (قانون الانتخاب لمجلس النواب) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

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