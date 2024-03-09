تركيا: حبس 6 متهمين باعوا معلومات للموساد

وفي 5 مارس أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد. وتمت العملية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن اسطنبول، حسبما نقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية.

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