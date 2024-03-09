“دولة الرفاهية” في مهب حرب إسرائيل على غزة.. نتنياهو يريد أموالا أكثر للجيش والمستوطنات والمدارس الدينية



وجاء في التقرير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأمل في الأسابيع القليلة المقبلة، الحصول على موافقة الكنيست النهائية على ميزانية الحرب الطارئة، والتي تتضمن المزيد من الأموال للمستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك للمدارس الدينية، حيث يدرس المراهقون التوراة بدلا من العلوم، وذلك كجزء من محاولة لتوحيد ائتلافه السياسي المنقسم.



وأكد التقرير على أن الميزانية المقترحة تشكّل قطيعة مذهلة مع الماضي. فمن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية (الذي كان سخيا لفترة طويلة في إسرائيل، نظرا لأسسها الاشتراكية) من أجل تمويل الجيش. وسوف تتضاعف الميزانية العسكرية تقريبا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2024. والعقد الاجتماعي غير المكتوب في إسرائيل، والذي وعد منذ أكثر من سبعين عاما بدولة رفاهية سخية وجيش مخيف، أصبح الآن تحت التهديد.



ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المناقشات المستمرة حول وقف إطلاق النار، كان نتنياهو واضحا في أن أي توقف سيكون مؤقتا. وحتى لو تم تمديد وقف إطلاق النار أو ترك منصبه، فهناك دعم سياسي واسع النطاق لجيش أقوى. وفي الوقت نفسه، أثبتت الحرب أنها أكثر تكلفة مما كان متوقعا.



وذكر أنه بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار الخمس بمعدل سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة؛ أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه البنك المركزي. وفي الفترة نفسها، كان أكثر من 750 ألف شخص، أو سدس القوة العاملة، عاطلين عن العمل، وكثير منهم من الذين تم إجلاؤهم أو جنود الاحتياط. ولفت إلى أنه في الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف“موديز” التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى على الإطلاق.



وشدد التقرير على أن كل هذا يثير التساؤل حول مدى قدرة إسرائيل على تحمل تكاليف شن الحرب؟



وبحسب التقرير فالمشكلة الأساسية التي تعانيها الدولة العبرية مالية. فعشية هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 60 بالمئة، وهو أقل بكثير من المتوسط في مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم في معظمها الدول الغنية. لكن في الربع الأخير من العام الماضي، أنفقت القوات المسلحة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، وهو مبلغ يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إنفاقها المعتاد. وأكد التقرير على أن الميزانية الأكبر للقوات المسلحة ليست هي التي تسبب التوتر فحسب؛ حيث يتعين على الحكومة أيضا الإنفاق على أماكن إقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخطط الإجازة ودعم جنود الاحتياط.



ووفق التقرير يعتقد صناع السياسات الإسرائيليون أن نسبة الدين التي تبلغ 66 بالمئة سيكون من الممكن التحكم فيها. وتستهدف ميزانية نتنياهو عجزا ماليا سنويا يبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لإنتاج نسبة دين تبلغ حوالي 75 بالمئة.



وبالمقارنة فبالنسبة لأمريكا أو اليابان فإن مثل هذا الاقتراض سيكون في غاية السهولة. ولكن في إسرائيل هناك دائما احتمال أن يكون هناك المزيد من الصراع في المستقبل القريب. وإذا تضررت صناعة التكنولوجيا في البلاد، ربما في حرب تشارك فيها قوى إقليمية أخرى، فإن ما يصل إلى ربع ضريبة الدخل في البلاد ستكون معرضة للخطر. والمرة الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل معركة بهذا الحجم، خلال حرب أكتوبر عام 1973، تجاوزت نسبة ديونها 100 بالمئة، مما أدى إلى أزمة مالية. ومع طباعة البنك المركزي للنقود، انهار القطاع المصرفي وارتفع التضخم إلى 450 بالمئة بحلول عام 1985. وأكد التقرير على أنه من أجل إبقاء حاملي السندات الحكومية سعداء، تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى مساحة للمناورة.



ويستطرد التقرير أن“الكثيرين يشعرون الآن بالقلق من أن ميزانية نتنياهو سخية للغاية. ورغم أن الحكومات قد تقترض في أوقات الأزمات للحفاظ على سير الأمور، فمن الحكمة أن تفعل ذلك بشكل متواضع. ونظرا لرغبة إسرائيل في رفع الإنفاق العسكري، فإن الإنفاق العسكري لن يتراجع إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب. ونتيجة لذلك، تحتاج الحكومة إلى خطة لتثبيت استقرار الدين في حين يظل الإنفاق مرتفعا”.



وذكر التقرير أن عائدات الضرائب الإسرائيلية في عام 2022، بلغت ما يعادل 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 34 بالمئة. ومع ذلك، فإن ميزانية نتنياهو تتضمن زيادات متواضعة فقط. وفي العام المقبل سوف ترتفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 18 بالمئة؛ وسترتفع ضريبة الصحة على الدخل بنسبة 0.15 نقطة مئوية.



ووفق التقرير يشعر صناع السياسات بالقلق من أن زيادة الضرائب على الشركات من شأنها أن تدفع قطاع التكنولوجيا، الذي يتميز بقدر كبير من الحركة ويكافح بالفعل للعثور على العمال، إلى الفرار من البلاد. إن فرض ضرائب أكثر صرامة على الأسر من شأنه أن يؤدي إلى ركود الاستهلاك وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أصلا بسبب الحرب.



ويلفت إلى أنه في ضواحي القدس المحتلة، تعاني الأسر المهنية العلمانية، التي تم استدعاء أفرادها للجيش وشهدت انخفاض الدخل من الشركات. وقد أفاد كثيرون في الأحياء العربية – الأكثر تضررا من ميزانية نتنياهو – أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في العمل. ومع ذلك، وعلى بعد أميال قليلة، فإن الأسر اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، المعفاة من الخدمة العسكرية وتعتمد على الصدقات التي يريد نتنياهو أن يجعلها أكثر سخاء، بالكاد تضطر إلى شد أحزمتها.



وبشير التقرير إلى أن التأثير على الصناعات متفاوت بالمثل. فقطاع التكنولوجيا في إسرائيل يتعافى. بل إن بعض الشركات تعتقد أن بإمكانها تحقيق الربح من خلال الاستفادة من جولة جديدة من العقود العسكرية. وقد نقل العديد منهم عملياتهم إلى الخارج، مما يقلل من تأثير فقدان الموظفين بسبب الحرب في غزة.

وينقل عن تشين بيتان، من شركة“Cyberark”، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في إسرائيل، قوله:“لقد تحسنت إنتاجيتنا بالفعل.. أخبرنا موظفينا أن الاقتصاد سينتصر في الحرب”.



ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستثمار التكنولوجي المحلي، إلا أنه انخفض بنفس القدر تقريبا كما هو الحال في أوروبا، مما يشير إلى أن الحرب ليست هي المسؤولة.



معظم قطاعات الاقتصاد في ورطة. فقطاع البناء في طريق مسدود. وفقدت المزارع أكثر من نصف قوتها العاملة. والشركات العاملة في مجال السياحة تعاني

لكن التقرير يؤكد أن بقية الاقتصاد في ورطة. فقطاع البناء في طريق مسدود.

وفقدت المزارع أكثر من نصف قوتها العاملة. والشركات العاملة في مجال السياحة تعاني. ففي شهر كانون الثاني/ يناير، زار عدد أقل من السياح القدس المحتلة بنسبة 77 المئة مقارنة بالعام الماضي.



وأكد التقرير على التعافي قد يكون بطيئا، خاصة وأن الحرب أدت إلى تفاقم مشاكل طويلة الأمد. الأول هو اعتماد الاقتصاد على العمال الفلسطينيين ذوي الأجور المنخفضة. وقد تستورد الضفة الغربية من“إسرائيل” العديد من السلع كما كانت قبل الحرب، لكن عمالها البالغ عددهم 200 ألف أو نحو ذلك – أي ما يعادل 5 بالمئة من القوى العاملة في“إسرائيل” – لا يستطيعون الخروج. وقد ألغيت تصاريحهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وترفض الحكومة الإسرائيلية السماح لهم بالعودة. وتفتقر المزارع والمصانع ومواقع البناء إلى العمال. ومع ذلك فإن الصناعيين في رأيين. ويقول أحدهم:“نحن بحاجة إلى الفلسطينيين، ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليهم”.



ويذكر أن“سوق العمل في إسرائيل ضيق بالفعل، وأن استقدام العمال الأجانب أمر بطيء ومكلف، كما أن القوى العاملة في البلاد أقل من نصف حجم إجمالي سكانها. ويشير إلى رفض نصف الرجال في المجتمع الأرثوذكسي اليهودي المتطرف في إسرائيل، وهم المجموعة الأسرع نموا في البلاد، العمل لأسباب دينية.

وأولئك الذين يفعلون ذلك غالبا ما يكونون غير متعلمين بشكل مؤسف، بعد أن التحقوا بالمدارس الدينية. والعرب داخل الخط الأخضر، المجتمع الذي لديه ثاني أعلى معدل خصوبة، يحصلون أيضا على نتائج امتحانات سيئة. وفي كانون الثاني/ يناير، مددت القواعد الجديدة مدة الخدمة العسكرية من 32 إلى 36 شهرا للرجال غير الأرثوذكس، مما أدى إلى استنزاف القوة العاملة”.



ووفق التقرير فإذا استمرت الديون في التصاعد، بينما يعاني الاقتصاد، فسوف تصبح الأمور صعبة. لكن تكرار ما حدث بعد حرب 1973 أمر مستبعد.



ويؤكد أن المجتمع الإسرائيلي يدرك أن أمنه يعتمد على استقرار الاقتصاد، ويميل لعزل السياسيين غير المسؤولين. وبحسبه تعتقد الأسواق أن العجز عن السداد أمر غير محتمل. ورغم أن الاقتراض أصبح الآن أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، فإنه أقل كثيرا من الأسعار الباهظة التي يدفعها القادة غير المسؤولين في أماكن أخرى. وارتفعت أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهو مؤشر لثقة الأسواق في الحكومة، من 0.5 بالمئة إلى 1.4 بالمئة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولكنها استقرت منذ ذلك الحين وظلت أدنى من المستويات التي شهدتها قبل عقد من الزمن.



ووفق التقرير يبدو أن الأسواق لديها نفس القدر من الثقة في أن إسرائيل لن تطلق العنان للتضخم من أجل خفض مدفوعات الديون. ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ 3 بالمئة، أقل من نظيره في الولايات المتحدة، ويتوقع المستثمرون أن ينخفض إلى 0.4 بالمئة بحلول نهاية العام. فمنذ حرب 1973، استحوذت إسرائيل على بنك مركزي يستهدف التضخم، وهو بنك يميل إلى القرارات الصقورية (التشدد المالي).

ولفت إلى أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنفق البنك 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الشيكل (ولديه 170 مليار دولار أخرى إذا كانت العملة بحاجة إلى المزيد من الدعم). ولكن لم يتحرك الشيكل إلا بالكاد منذ ذلك الحين.



ويؤكد التقرير أنه، حتى لو كانت الأزمة المالية غير محتملة، فإن هذا لا يعني أنه سيتم تجنب الألم. وسوف يأتي ذلك في شكل مختلف: من خلال المزيد من تخفيضات الإنفاق المطلوبة لضمان الاستقرار. وستتم حماية الأموال التي تحافظ على تماسك ائتلاف نتنياهو طالما ظل رئيسا للوزراء. وبدلا من ذلك، وكما تشير ميزانية الحرب، فإن دولة الرفاهية في إسرائيل ستتلقى الضربة. وعلى الرغم من أن البلاد تتمتع بأحد أدنى معدلات البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنها تعد خامس أكبر منفق على إعانات البطالة. فقط حكومتا النرويج وأيسلندا تنفقان المزيد من ناتجهما المحلي الإجمالي على التعليم.



ويلفت إلى أنه سيتعين على وزارة الرعاية الاجتماعية، التي تعتني أيضا بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم والرهائن العائدين، أن تحصل على تخفيض بنسبة 8 بالمئة في الميزانية، وهو أعلى بكثير مما تواجهه معظم الوزارات المدنية الأخرى. وتعرضت الوزارة لانتقادات بسبب دعمها الضعيف لـ 135,000 إسرائيلي تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد. ولم تفعل سوى القليل بخلاف دفع فواتير الفنادق.

والآن يقال إن المسؤولين يضغطون على العائلات للعودة. ويؤكد على أنه إذا ظلت إسرائيل تحت إدارة نتنياهو السيئة، فإن الوزارات الأخرى سوف تواجه معاملة مماثلة. ولكن، حتى لو تنحى، فسوف يكون لزاما على“إسرائيل” أن تتخذ اختيارات صعبة بين ركيزتي عقدها الاجتماعي: قواتها المسلحة ودولة الرفاهية.-(الأناضول)