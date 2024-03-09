حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 31 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال
الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و122 إصابة،
خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد
الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ155 على القطاع، أنه ما
زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف
والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي
إلى 30960 شهيدا و72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من
الأطفال والنساء.
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