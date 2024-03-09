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حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 31 ألفا

3/9/2024 2:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و122 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ155 على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

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