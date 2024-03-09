أبو عبيدة يكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال

أبو عبيدة يكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال
التاريخ
3/9/2024 2:23:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم السبت، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال.
وقال أبو عبيدة: "سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الهمجية على قطاع غزة وكشفنا أسماء 3 منهم".
وأضاف: "بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط وألكس دنسيج ورونين طومي أنجل وإلياهو مرجليت".
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