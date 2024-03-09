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أبو عبيدة يكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال

3/9/2024 2:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم السبت، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال.


وقال أبو عبيدة: "سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الهمجية على قطاع غزة وكشفنا أسماء 3 منهم".


وأضاف: "بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط وألكس دنسيج ورونين طومي أنجل وإلياهو مرجليت".

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