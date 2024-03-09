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غزة.. 30 مليار دولار كلفة الخسائر المباشرة منذ بدء العدوان

3/9/2024 2:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلا عن نزوح 90 بالمئة من سكان القطاع.

جاء ذلك في منشور للمكتب الإعلامي عبر منصة تلغرام، السبت، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس.

وأفاد بيان المكتب ببلوغ عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين حتى اليوم نحو 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف أن الحرب تسببت أيضا في نزوح 90 بالمئة؜ من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وعن الأضرار والخسائر المباشرة المسجلة حتى اليوم، قال المكتب إنها بلغت أكثر من 30 مليار دولار.

وشملت الخسائر أضرار المساكن والمنشآت والبنى التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفق البيان.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". (الأناضول)

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