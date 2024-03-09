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رغم المحاذير الدولية.. الاحتلال يواصل عدوانه مع قرب دخول رمضان

3/9/2024 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - تزداد المحاذير الإقليمية والدولية من التبعات الخطيرة لعدم التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال شهر رمضان، إلا أن الإدارة الأميركية خرجت من بين جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة بمقترح إنشاء "الميناء المؤقت" في غزة، بعد تراجع الرئيس "جو بايدن" عن إمكانية إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة.
بينما تُسابق جهود الوسطاء الدبلوماسية الزمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل؛ برز مؤشران اثنان على مخطط واشنطن المنسجم مع الرؤية الصهيونية لتدمير غزة وتهجير سكانها عبر تجديد دعم مواصلة القتال وإنشاء "الميناء المؤقت" الذي وصفه مقرر أممي "بالخبيث" بسبب أهدافه "المخفية".
ومن شأن استمرار عدوان الاحتلال ضد غزة أن يمتد إلى رفح، جنوباً، ويهدد بمزيد من المجازر الوحشية بحق المدنيين، ويفجر الأوضاع، أسوة بعملية "حومش" بجنين أول من أمس التي جاءت رداً على العدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين، ووجهت "صفقة جديدة لوجود الاحتلال الجاثم فوق أرض الضفة الغربية"، وفق حركة الجهاد الإسلامي"، مما يعزز أجواء الاضطراب والفوضى بالمنطقة.
ورغم أن وقف إطلاق النار يخدم مصالح الاحتلال، لكن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، يقع أسيرا لرؤيته المتطرفة وبيد الأشد تطرفاً مثل "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، ويضع محتجزيهم في مهب المجهول.
وبالتزامن مع ذلك؛ جاء المقترح الأميركي بإقامة ميناء مؤقت قبالة غزة لجلب المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي اعتبره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء "مايكل فخري"، "خبيثاً" ولن يمنع حدوث مجاعة جماعية، بل أداة لدعم الاحتلال وجذب الجمهور الأميركي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي وقت سابق من أول أمس؛ أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تحضر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، وأن عملية التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع، لتقديم مليوني وجبة يومياً إلى مواطني غزة"، وفق قولها.
غير أن مراقبين شككوا في الأهداف الخفيّة لواشنطن وراء إنشاء ممر المساعدات الذي سيشمل بناء ميناء عائم ورصيف بحري مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، معتبرين أن هناك جانباً آخر يرتبط بنزع سيادة غزة وتشجيع هجرة سكانها.
وتحت مظلة الجانب الإنساني الذي تعلن عنه واشنطن، فإن الممر البحري يستهدف، أيضاً، إلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر، مما يعني تحكم الاحتلال بكافة منافذ غزة وإنهاء أي سيادة للفلسطينيين على المعابر.
وليس مستبعداً أن تجد خطة الميناء العائم مباركة صهيونية، لأن "نتنياهو" يتطلع إلى فكرته منذ بداية عدوانه ضد غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، ولكنها قد لا تبعد شبح اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح، كما يهدد الاحتلال بذلك، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية.
وخلال الأشهر الماضية منذ بداية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، صرح "نتنياهو"، بأن الهجوم على مدينة رفح والسيطرة على "محور فيلادلفيا" (الحدود بين غزة ومصر) هي "مفتاح النصر"، وفق مزاعمه.
وبالتزامن مع خطة "الممر البحري"؛ تراجع الرئيس "بايدن" عما صرح به سابقا بأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بات "بمتناول اليد"، معتبراً أن "الأمر يبدو صعباً".
ويرجع سبب هذا التراجع إلى التعنت الصهيوني في مفاوضات تبادل الأسرى؛ حيث قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، غازي حمد، في تصريح له، إن "سلطات الاحتلال تضع شروطاً تعجيزية في المفاوضات، وليست جادة".
وأضاف حمد، أن "هناك ضغوطا دولية على الاحتلال بسبب تفاقم المجاعة في قطاع غزة"، مستدركاً أن "المقاومة تسعى من خلال أطراف عدة لتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غزة".
وأكد أن الحركة "تواصل التفاوض من أجل صفقة مشرفة تضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة النازحين"، داعياً إلى "مزيد من الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء عبر البر أو البحر".
وأوضح أن "الاحتلال يصر على استمرار الحرب والمجازر في غزة، وأن قادته لا يهتمون بالأسرى أو أهاليهم ويصرون على مواصلة المجازر في القطاع"، مؤكداً ضرورة التوصل "لوقف دائم وشامل لإطلاق النار ثم الانسحاب من غزة حتى لو على مراحل".
ولفت إلى أن حكومة الحرب "تحاول فرض واقع مختلف في قطاع غزة باعتباره يشكل تهديداً إستراتيجيا لها، لكنها لن تستطيع".
وبالمثل؛ قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إنه لا تنازل عن وقف العدوان كاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مقابل الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى.
وفي خطاب متلفز، قال أبو عبيدة، إن "أولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك"، داعياً إلى شد الرحال والرباط في الأقصى للوقف في وجه مخططات الاحتلال.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية والأميركية الداعية لتطبيق "حل الدولتين" إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض.
ودعت إلى "ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم".
وأكدت أن "فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها، يلعب دورا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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