الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك غزة

الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك غزة
التاريخ
3/9/2024 2:23:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز في معارك قطاع غزة.
وحتى اليوم أعلن الاحتلال بشكل رسمي مقتل 588 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 248 قتيلا في المعارك
البرية داخل غزة.
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