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110 آلاف ضحايا العدوان.. و%90 من السكان في القطاع نازحون

3/9/2024 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- يواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس ورفح جنوبا، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 25، بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.
بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90 % من سكان القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.
في غضون ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى تنفيذ هجمات عدة ضد جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا.
واستشهد ستة أشخاص فجر أمس في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.
كما استشهد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 25.
وأصيب 20 شخصا على الأقل، في استهداف الاحتلال فلسطينيين، كانوا ينتظرون مساعدات، عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق غزة، الذي كان شاهدا لعديد من المجازر التي ارتكبت بحق البطون الجائعة.
وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 أشخاص بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل فلسطينيين.
واستشهد خمسة في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عددا من منازل السكان.
واستشهد صياد برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله في بحر شمال قطاع غزة.
الى ذلك، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الخسائر المباشرة للعدوان على قطاع غزة حتى اللحظة تجاوزت 30 مليار دولار، وإن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.
وأكد أن 90 % من سكان القطاع أصبحوا نازحين، وأن الاحتلال ارتكب 2721 مجزرة خلال 155 يوما الماضية من العدوان على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وفقدان 30 ألفا و960 شخصا، بينهم 13 ألفا و500 طفل، و9 آلاف من النساء.
وأشار إلى استشهاد 364 من الفرق الطبية و48 من الدفاع المدني و133 من الصحفيين، وفي حين استشهد 23 طفلا بسبب المجاعة، وصل عدد المصابين إلى 72 ألفا و524.
الصليب الأحمر يحذر
من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إن الحرب في قطاع غزة حطمت "كل معاني الإنسانية المشتركة"، وحذرت من أن الأوضاع في القطاع في حالة تدهور مستمر حيث لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه.
وأضافت أنه في ضوء هذه الحرب الوحشية أطلقت اللجنة 3 نداءات عاجلة في مقدمتها وقف الأعمال العدائية بهدف إتاحة وصول المساعدات إلى المحتاجين لها، وكذلك معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح للجنة الدولية بزيارتهم ومنحهم حق التواصل مع عائلاتهم.
وبدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها.
وأضاف لازاريني أن الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية غير مسبوقة، مصيرهم على المحك.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس بلدية جباليا مازن النجار إنّ المساعدات التي يتم إنزالها جوا لا تسد الحاجة. وأضاف أن الحل هو فتح المعابر، وأن ما يحدث هو تجويع للشعب الفلسطيني.
ولا يسمح الاحتلال بدخول شاحنات المساعدات من مصر إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2.2 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.-(وكالات)

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