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الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

3/9/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/2/22

تقاوم دول ناشئة عدة السرديات الغربية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا ليس بالأمر السيّئ.
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أثار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجدل أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي يوم مؤخرًا، حين صرّح بأن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة جماعية. هذه ليست حرب جنود ضدّ جنود. إنها حربٌ بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال. هذا لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرّر هتلر أن يقتل اليهود".
لم يكن مقبولًا في نظر الكثير من اليهود تشبيه سلوك إسرائيل بالنظام النازي الذي خطّط ونفّذ عمليات القتل الجماعي بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. لذلك، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا قال فيه أن "مقارنة إسرائيل بالنازيين وهتلر هي تجاوزٌ للخط الأحمر".
يمكن للمرء أن يتفهّم ردّة الفعل هذه، لكن على إسرائيل وداعميها التنبّه إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة ينبع من إقدامهم بشكل منهجي على التقليل من شأن مصطلح "معاداة السامية". فقد أصبح هذا المفهوم الذي ارتكزت عليه إبادة اليهود على يد النازيين، التي ربما كانت الجريمة الأكبر في التاريخ، يُستخدَم على نحو متزايد كسلاح سياسي لاستهداف منتقدي إسرائيل. وبذلك فَقَدَ بالتدريج مصداقيته كمصطلح. وعلى أساس المأساة المروّعة المتمثّلة في الهولوكوست، لطالما نُظر إلى معاداة السامية كمسألة مقيتة تتخطّى السياسة.
في خضمّ هذه الأجواء شديدة الانقسام بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وصف داعمو إسرائيل منتقديها على نحو روتيني بأنهم "معادون للسامية". وحتى مفاهيم مثل "الانتفاضة" أُعيد تفسيرها بشكلٍ غير مبرَّر على أنها تدعو إلى إبادة اليهود. وفي مثل هذه البيئة المسمومة، لن يحجم أحدٌ عن إدانة إسرائيل على قتلها الفلسطينيين تفاديًا لمصطلح جعلته إسرائيل مشحونًا سياسيًا من أجل مواصلة استهدافها الفلسطينيين. وفي إطار هذه الخطوة التي تنمّ عن تحدٍّ، بات مفهوم معاداة السامية فاقدًا لأي معنى منطقي.
تعكس هذه المعركة حول معاداة السامية صدعًا أكبر بكثير أفرزته الحرب الدائرة في غزة. وكانت تهمة معاداة السامية عمومًا أكثر فاعلية في دول الغرب ممّا هي في ما يُعرف بـ"الجنوب العالمي"، لأن الهولوكوست في الغالب ظاهرة غربية، وقد تكون الرغبة في التكفير عنها هناكغير محدودة. ويُعزى سبب ذلك أيضًا إلى النظرة تجاه إسرائيل في دول كثيرة خارج أوروبا على أنها ظاهرة استعمارية. وفي هذا السياق، رسمت حرب غزة خطا فاصلا واضحا بين الغرب، وتحديدًا النخب الغربية، وبقية أنحاء العالم. والأهم من ذلك أن هذه الحرب تشكّل لحظة حاسمة في مساعي "الجنوب العالمي" وقواه الناشئة لتحديد هويتها وإثبات ذاتها في وجه الغرب.
لا تتبنّى جميع دول "الجنوب العالمي" الموقف نفسه. فقد دعمت حكومة الهند إسرائيل، وحظرت المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين. والسبب جزئيا هو أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعكس على ما يبدو النزاع بين الهندوس والمسلمين، وقد يؤجّج المشاعر الانفصالية في إقليم كشمير. ومع ذلك، صوّتت الهند مع غالبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لصالح قرار يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ظلّ صدى القضية الفلسطينية يتردّد في دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا (والهند حتى فترة ليست ببعيدة). وفي الواقع، ثمّة شرخٌ ذو رمزية كبيرة بين موقف جنوب أفريقيا التي اتّهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وإدارة بايدن في رفضها المتغطرس لهذه الخطوة المشروعة باعتبارها "باطلة. لا أساس للاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية". وحتى حين أظهر القرار المؤقت الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، على الأقل، أن هذا الاتّهام يستند إلى أساس ذي مصداقية، بقيت الولايات المتحدة مصرّة على قول: "لم نرَ أي مؤشرات تُثبت نية الإبادة أو ارتكابها لدى الجيش الإسرائيلي".
لهذه الخلافات حول سلوك إسرائيل بين "الجنوب العالمي" وكثرٍ في الغرب، ولا سيما النخب السياسية الغربية، تأثيران متضاربان. من جهة، عمدت بعض الحكومات الغربية التي سارعت للوقوف إلى جانب إسرائيل بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى النأي بنفسها عن وحشية الردّ الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، تدعو فرنسا راهنا إلى "وقفٍ دائم لإطلاق النار" في غزة، و"إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية" إلى القطاع. وفي 19 شباط (فبراير)، حذت حذوها المملكة المتحدة التي تُعدّ مُلحَقة بالولايات المتحدة في الكثير من الأحيان، حين طالب وزير خارجيتها ديفيد كاميرون بـ"وقف القتال على الفور"، بدلًا من دعم الهجوم الإسرائيلي المخطّط له على مدينة رفح المكتظّة بالسكان.
كما تدرس الحكومة البريطانية الآن أيضًا الاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ قبل التوصّل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول قضايا الوضع النهائي في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بينهما. ويُنظَر إلى هذه المقاربة البريطانية على نطاق واسع على أنها مرتبطة بنيّة الولايات المتحدة القيام بالأمر نفسه، ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية. وقد أصبحت الولايات المتحدة تشعر أكثر فأكثر بعدم الارتياح إزاء ازدواجيتها في التعامل مع الصراع في غزة، حيث تحثّ على وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين وتقليص الخسائر البشرية الفلسطينية، بينما تستمر في الوقت نفسه في تزويد إسرائيل بالأسلحة.
في غضون ذلك، أتاح تأييدُ الكثير من الحكومات الغربية سلوكَ إسرائيل هامشًا أمام دول "الجنوب العالمي" الصاعدة، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، لتحدّي الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية. فقد لجأ الجنوب أفريقيون إلى محكمة العدل الدولية رافعين قضيّتهم إلى مؤسسة قضائية لطالما كانت لواشنطن علاقة متضاربة بها، إذ إن الولايات المتحدة لا تحبّ الخضوع للقانون الدولي عندما قد يشكّل ذلك تحدّيًا لمصالحها السياسية. وعلى نحو مماثل، لم يصادق الأميركيون قطّ على نظام روما الأساسي الذي أُنشِئَت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم أبدوا خشيتهم، على حدّ تعبير مستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن الدولي، من "أن يُمنَح مدّعي عام المحكمة قدرًا كبيرًا من السلطة المُطلَقة، وأن يُجري محاكمات لجنود أميركيين بدوافع سياسية".
لقد دفعت الحرب في غزة أيضًا الكثير من الدول التي ضاقت ذرعًا بحقّ النقض الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل زيادة الضغط لوقف إطلاق النار. ومع أن قرارات الجمعية العامة ليست مُلزِمة، ولطالما اعتُبِرَت هيئةً مُكلِفةً لا طائل منها، استطاعت في الأشهر الأخيرة أن تشكّل ثقلًا أخلاقيًا موازنًا لمجلس الأمن المتأزّم، ثقلٌ يعكس رأي الأغلبية العالمية. فقد أظهر ذلك بشكل مخزٍ أن عددًا كبيرًا من الدول يسعى إلى وقفٍ لإطلاق النار، فيما الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهما القلائل يواصلون عرقلته.
يشكّل هذا الأمر استخدامًا مبتكرًا للمؤسسات الدولية لإحراج الولايات المتحدة وداعمي إسرائيل الآخرين. إذا لم تكن هذه المؤسسات فعّالةً إلا إذا أكّدت تفوّق القرارات الغربية وصانَتْها، فهل من وسيلةٍ أفضل من تسليط الضوء على هذا الوضع الشاذ لتُعزّز الدول الصاعدة موقعها على الساحة العالمية؟
ولكن قد تكون الأمور آخذةً في التحوّل قليلًا. ففي أواخر شباط (فبراير)، أعدّت إدارة بايدن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو للمرة الأولى إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويحذّر إسرائيل من شنّ هجوم على رفح. قامت الإدارة بهذه الخطوة لأن الجزائر كانت تُعِدّ قرارًا آخر لوقف إطلاق النار، صوّتت واشنطن ضدّه في 20 شباط (فبراير). فقد كان على إدارة بايدن أن تطرح بديلًا موثوقًا ردًّا على أصوات الإدانة المتزايدة للتصرّفات الأميركية.
تُظهِر الولايات المتحدة من خلال قيامها بذلك أنها قادرة على استيعاب منتقديها، إذ لا يمكن تفسير مثل هذه التحوّلات سوى بأن الكثير من الدول الغربية يواجه سخطًا محليًا ودوليًا متصاعدًا بشأن غزة، ولا سيما من بلدانٍ في "الجنوب العالمي". فالخسائر في صفوف الفلسطينيين تتزايد، وسكان غزة يُحرَمون الكميات الكافية من الغذاء، وهو ما وصفته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" بعبارات واضحة: "إسرائيل تجوّع قطاع غزة".
الواقع أن الولايات المتحدة لطالما اتّخذت موقفًا غير ضميريّ إزاء سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلّة، بدءًا من تقويضها قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها في حزيران/يونيو 1967. وهي موّلت بعد ذلك إسرائيل طوال عقود من الزمن بمليارات الدولارات سنويًا، سامحةً في الوقت نفسه للأفراد الأميركيين والمنظمات الأميركية بتمويل المستوطنات غير الشرعية. وأخيرًا، اعترفت بضمّ إسرائيل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قرارٍ يتعارض مع القانون الدولي والمواقف الأميركية السابقة.
هذا الإرث ألحق الكثير من الضرر بالادّعاء القائل بأن الولايات المتحدة تؤدّي دورًا قياديًّا في السعي إلى إرساء نظام دولي قائم على القواعد. فهي تضطلع بهذا الدور في بعض الأحيان، ولكنها غالبًا لا تفعل، بل إن الأميركيين كثيرًا ما عملوا جاهدين على إضعاف المؤسسات الدولية التي يرَوْن فيها تهديدًا لنفوذهم. في خضمّ عملية إعادة الترتيب العالمية، لن يكون من السيّئ، على الأقلّ في ما يختصّ بالشرق الأوسط، السماح لدول أخرى بأن تؤدّي دورًا أكبر في رسم مستقبل المنطقة. فقد يكون مسارها مُعبَّدًا بقدرٍ أقلّ من النوايا السيّئة.

*مايكل يونغ Michael Young: مدير تحرير في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، ومحرّر مدوّنة "ديوان" في كارنيغي المعنيّة بشؤون الشرق الأوسط. نشر المقال بالإنجليزية تحت عنوان Southern Comfort in the Middle East

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