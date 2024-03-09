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التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

3/9/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏إيان لوستيك – (مجلة تايم) 2024/1/10
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

منذ العام 2010، ‏‏هيمن حزب "الليكود" اليميني على‏‏ السياسة الإسرائيلية، مما جعل تحقيق السلام مستحيلاً. وعلى الرغم من تضرره من محاولته إصلاح نظام المحاكم الإسرائيلي وإخفاقاته الهائلة في التعامل مع قطاع غزة، فإن "الليكود" والأحزاب الأخرى التي تصر على الحكم الإسرائيلي لـ"أرض إسرائيل" الكبرى ستستمر في السيطرة على الحكومات الإسرائيلية في المستقبل المنظور.‏
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أسفر الهجوم العنيف الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عن مقتل حوالي 1.200 شخص في إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، دمرت حملة عسكرية إسرائيلية شرسة جزءا كبيرا من غزة، حيث قتل (حتى كتابة هذه السطور) أكثر من 22.000 شخص ‏‏وجرح عدد‏‏ لا يحصى من الغزيين أو دفنوا تحت الأنقاض، أو أصيبوا بالهزال والضعف الشديد بسبب الأمراض وسوء التغذية، بينما تواصل القوات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية ‏‏التي تمس الحاجة إليها في القطاع‏‏.‏
‏وكانت إسرائيل قد أعلنت ‏‏قائمة متزايدة من أهداف الحرب، التي تشمل القضاء على حماس؛ واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين؛ والتأكد من أن غزة لن تهدد إسرائيل مرة أخرى؛ ومنع "السلطة الفلسطينية" من تولي أي دور في حكم القطاع؛ ومنع أي "مكون" يمكن أن "يعلّم ويربي أطفال (غزة) على الإرهاب أو يدعم الإرهاب، أو يمول الإرهاب أو يدعو إلى تدمير إسرائيل؛ وإنشاء منطقة عازلة واسعة داخل غزة تفصل إسرائيل عن سكان القطاع. ‏
‏ومع ذلك، لم يشرح أي زعيم إسرائيلي كيف يمكن لـ"عملية السيوف الحديدية"، كما أطلقوا على حملتهم العسكرية على غزة، أن ‏‏تحقق هذه الأهداف‏‏. إنها لن تستطيع أن تفعل -وهم يعرفون ذلك. وكان هذا الوضع الحاضر الآن نفسه موجودا في كل حرب إسرائيلية تقريبا منذ العام 1948 لأن مشاكل البلاد سياسية بطبيعتها، وليست شيئا يمكن للقوة العسكرية وحدها أن تحله. ويعني هذا أنه بدلاً من أن تنتهي "عملية السيوف الحديدية" عند الانتهاء من تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، فإنها ستنتهي -كما فعلت كل الحروب الإسرائيلية الأخرى- عندما تقرر الدول الرائدة (غالبا الولايات المتحدة) أن جيش إسرائيل قد أفرط في تحديد أهدافه وذهب أبعد مما يجب. ‏
‏هذه الدينامية متجذرة في تاريخ إسرائيل والنجاح الثوري -وإن كان جزئيا- الذي حققته الصهيونية. بإلهام من الحركات القومية الأخرى وموجة "معاداة السامية" في أوروبا، سعى الصهاينة في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بناء دولة يهودية في الشرق الأوسط العربي المسلم إلى حد كبير، والذي عارض بشدة إنشاء هذه الدولة وتوسعها. وقد أدرك أولئك الصهاينة الأوائل أن دولة يهودية، أو "وطن يهودي"، سوف تتطلب في نهاية المطاف عقد سلام مع الشرق الأوسط العربي والإسلامي. ومع ذلك، وكما اعترف الزعيم الصهيوني التصحيحي فلاديمير (زئيف) جابوتنسكي في العام 1923، فإن أي شخص ذي عينين مفتوحتين يمكنه أن يدرك "الاستحالة الكاملة" لتحويل "فلسطين من بلد عربي إلى بلد ذي أغلبية يهودية" بالموافقة الطوعية.‏
يشكل جابوتنسكي مفتاحًا رئيسيًا لهذا التاريخ لأنه أوضح ما فهمه الصهاينة من مختلف الأطياف السياسية: أن نجاح حركتهم سوف يتطلب استخدام القوة لضمان البقاء وإقناع جيرانهم بديمومة الكيان السياسي اليهودي. لكنّ ثمة مفارقة كانت هناك: في حين أن القوة ضرورية للبقاء والنجاة، فإنها لن تكون كافية لكسب السلام والاعتراف المتبادل. ‏
‏‏وكان حل جابوتنسكي هو "‏‏استراتيجية الجدار الحديدي‏‏"، التي اعتنقها الصهاينة الرئيسيون -ولاحقًا الأحزاب السياسية الإسرائيلية- بشكل أو بآخر. وتضمنت هذه الاستراتيجية استخدام مستويات ساحقة من العنف لإجبار العرب على القبول بفكرة أن الدولة اليهودية وُجدت هنا لتبقى. وسيكون من شأن ذلك أن يهيئ الظروف لخوض مفاوضات ناجحة لم تكن لتوجد طالما ظل لدى العرب "بصيص أمل" في إنهاء المشروع الصهيوني تمامًا. وشدد جابوتنسكي على أنه بعد أن ينطفئ هذا الأمل عند العرب، سيكون الإسرائيليون مستعدين لتخيل مستقبل "لشعبين في فلسطين". وكتب: "أنا مستعد لأن أُقسِم، من أجلنا ومن أجل أحفادنا، أننا لن ننتهك هذه المساواة أبدًا وأننا لن نحاول أبدا طرد العرب أو اضطهادهم".‏
‏في ثلاثينيات القرن العشرين، بعد أن ‏‏أعلنت‏‏ بريطانيا دعمها لفكرة إنشاء وطن يهودي في فلسطين وبعد أن أيدت "عصبة الأمم" هذا الإعلان، بدأ الصهاينة في تنفيذ هذه الرؤية الرامية إلى خلق فرص تفاوضية من خلال إلحاق هزائم ساحقة بالعرب. وكانوا يأملون في تقسيم خصوم إسرائيل إلى متطرفين متشددين، ومعتدلين على استعداد للتفاوض. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، في أعقاب الهولوكوست، أصدرت الأمم المتحدة قرارًا يوصي بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإنشاء دولتين مستقلتين: واحدة عربية والأخرى يهودية. وسرعان ما تلت ذلك حرب أهلية بين القوات اليهودية والفلسطينية، وانسحاب فوضوي للقوات البريطانية من فلسطين.
عندما أعلنت إسرائيل ‏‏استقلالها‏‏ في أيار (مايو) 1948، هاجمها جيرانها العرب. وفي تلك الحرب، انتصرت القوات الإسرائيلية على جميع الجبهات تقريبا، وكانت النتيجة تشريد ما يقرب من 750.000 فلسطيني –ولم تنته الحرب إلا عندما أصبح قادة إسرائيل خائفين من تدخل عسكري بريطاني ووافقوا على سحب قواتهم من سيناء وإلغاء عمليات احتلال الضفة الغربية. ‏
‏في العام 1956، بعد أن قام الزعيم المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وإبرام صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفياتي، قامت إسرائيل، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، بغزو مصر واحتلت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ولم تغادر إسرائيل الأراضي التي احتلتها إلا عندما هدد الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور بانتقام مباشر ومؤلم منها إذا لم تفعل ذلك. ‏
‏واستمر نمط الهزائم العسكرية الساحقة التي أُلحقت بالقوات العربية -التي بدأت في العام 1948، وتكررت في الغارات الانتقامية في خمسينيات القرن العشرين وفي حرب 1956 -وفي حزيران (يونيو) 1967، حين هددت مصر وسورية والأردن بالهجوم. وردت إسرائيل بضربة وقائية مدمرة. وأمر مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم توقف القتال إلا عندما ‏‏ضغطت‏‏ الولايات المتحدة والأمم المتحدة على رئيس الوزراء في ذلك الحين، ليفي إشكول، ووزير دفاعه، موشيه ديان، لوقف إطلاق النار على الفور.‏
‏وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1973، بعد أن شنت مصر وسورية هجومًا مفاجئًا على المواقع الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، سرعان ما اكتسبت القوات الإسرائيلية اليد العليا ببطء وبدأت حملة لعزل وتدمير "الجيش الثالث" المصري. وأوقفت إسرائيل هذه الحملة فقط لأن الولايات المتحدة -في مواجهة متوترة مع الاتحاد السوفياتي- رفضت رفضا قاطعا السماح لها بالاستمرار. وأصر الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية هنري كيسنجر على أن تلتزم إسرائيل بشروط قرار مجلس الأمن رقم 338، الذي طلب من إسرائيل العودة إلى المواقع التي كانت تحتلها يوم تمرير القرار. ‏
‏مع ذلك، وعلى الرغم من تفعيل استراتيجية جابوتنسكي المتمثلة في استخدام القوة الساحقة على مدى 75 عاما الآن، لم تصل إسرائيل أبدا إلى ذلك الجزء من نظريته الذي تكتسب فيه إسرائيل قبولا من جيرانها ومن الشعب الفلسطيني. ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنه فشل في التنبؤ بأنه مع تراكم انتصارات إسرائيل على المقاومة العربية للصهيونية، فإن مركز الثقل السياسي داخل الصهيونية، ثم داخل إسرائيل كلها، سيتحول في اتجاه نزعة التوسع الإقليمي والاستثنائية العرقية/ القومية. ‏
‏وكان ما فعله هذا التوسع في طموحات الصهيونية هو إحباط إمكانية السلام. عندما كانت "إستراتيجية الجدار الحديدي" قد وصلت إلى نقطة محورها في سبعينيات القرن العشرين -حين أقنع استخدام إسرائيل للقوة الساحقة أخيرا فصيلا معتدلا من العالم العربي بقبول وجودها مقابل السلام، وكان بإمكان إسرائيل التحول من استخدام القوة إلى التفاوض على تسوية سياسية- كانت أهداف الصهيونية تتغير بطرق جعلت قبول مثل هذه الصفقة مستحيلاً. وفي سبعينيات القرن العشرين، رفضت رئيسة الوزراء في ذلك الحين، غولدا مائير، العديد من عروض السلام من الأردن ومصر، لأن تلك العروض كانت تتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات في الأراضي. ‏
‏ابتداء من العام 1977، تحولت ‏‏السياسة الإسرائيلية‏‏ نحو اليمين. وتأرجحت الانتخابات جيئة وذهابا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين بين "حزب العمل" و"حزب الليكود اليميني" -الذي بشر بالسياسات التوسعية ومجّدها. ‏
و‏كانت لذلك آثار كبيرة في تسعينيات القرن العشرين عندما كانت عملية السلام تكسب أخيرا موطئ قدم مع توقيع "اتفاقات أوسلو" للسلام. وفي ذلك الوقت، قام إسرائيلي يميني متطرف باغتيال رئيس وزراء "حزب العمل" إسحاق رابين. ومكن ذلك نتنياهو من الفوز في الانتخابات التالية، حيث فعل كل ما في وسعه لتدمير عملية سلام أوسلو. وبعد انهيار هذه العملية، اقترح العالم العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، سلاما شاملا مع إسرائيل على أساس إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن أي حكومة إسرائيلية لم ترد رسميًا على هذه المبادرة. ‏
‏ومنذ العام 2010، ‏‏هيمن حزب "الليكود" على‏‏ السياسة الإسرائيلية، مما جعل السلام مستحيلا. وعلى الرغم من تضرره من محاولته إصلاح نظام المحاكم الإسرائيلي وإخفاقاته الهائلة فيما يتعلق بقطاع غزة، فإن "الليكود" والأحزاب الأخرى التي تصر على استمرار الحكم الإسرائيلي لـ"أرض إسرائيل" الكبرى ستستمر في السيطرة على الحكومات الإسرائيلية في المستقبل المنظور.‏
‏من دون السلام، اندلعت الحروب بشكل متكرر. وفي كل مرة، تعِد الحكومة الإسرائيلية بأنه أخيرًا، على عكس الماضي، سيُسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقتال حتى تحقيق النصر المطلق. ولكن في الواقع، وكما توقع جابوتنسكي في عشرينيات القرن العشرين، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أبدًا تحقيق نصر حقيقي لأن الوسائل العسكرية وحدها لا يمكن أن تحول حقائق الشرق الأوسط، أو أن تصنع الأساس لترتيبات سياسية مستقرة تقوم على مبدأ المساواة بين الأمم. ‏
‏وهذا يفسر لماذا لم تنه إسرائيل حربا أبدا من دون أن تُؤمر بأن تفعل. وقد استمر هذا النمط بشكل مطرد في القرن الحادي والعشري، بما في ذلك في العام 2006، عندما انتهت الحرب الإسرائيلية - اللبنانية فقط عندما تدخلت الولايات المتحدة وفرنسا، وتوسطتا في صدور قرار عن الأمم المتحدة. وحتى لو أرادت حكومة إسرائيلية ما وقف القتال، فإنها لا تستطيع أن تفعل، لأن ذلك سيعني الاعتراف بأنها لم تتح لها قط فرصة الوفاء بوعدها بحل مشاكل إسرائيل ببساطة عن طريق "السماح للجيش الإسرائيلي بتحقيق الانتصار". وهكذا نُسيت رؤية جابوتنسكي التي اقترحت أن الانتصارات العسكرية الساحقة ضرورية، وإنما فقط لتمهيد الطريق إلى تسوية سياسية -يمكن أن تجلب السلام.‏
‏يكشف هذا التاريخ أن قائمة إسرائيل الحالية لأهداف الحرب في غزة ليست مصممة لتكون قابلة للتحقيق. وبدلا من ذلك، ليست هذه الأهداف سوى بيانات سياسية وضعت بحيث يمكن لنتنياهو وحكومته أن يدعوا -بعد أن تفرض الولايات المتحدة حتما إنهاء القتال- أنهم كانوا سيحققون أهدافا سامية لو لم تتدخل الولايات المتحدة. ‏
و‏ليس صدور أمر أميركي بالتوقف هو ما يخشاه القادة الإسرائيليون؛ إن هذا التدخل هو ما يتوقعونه في الحقيقة، وهو ما يحتاجه البلد على الدوام. ويُظهر التاريخ أنه سيأتي -في نهاية المطاف. مثل الرؤساء السابقين، يتعلم ‏‏الرئيس بايدن الآن‏‏ أن هناك مقايضات مؤلمة ينبغي إجراؤها بين الأخطار، والمخاطرات، والتكاليف البشرية للسماح باستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية من جهة، والعواقب السياسية المحلية المترتبة على وقفها من جهة أخرى. وعندما يقرر الرئيس أن المخاوف الأولى ترجح على الأخيرة، سوف يصدر الأمر. عندها، وعندها فقط، سوف تنتهي هذه الحرب.‏

*‏إيان س. لوستيك Ian S. Lustick: أستاذ بيس دبليو هيمان الفخري في قسم العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا‏‏. ‏‏أحدث كتبه هو‏‏ ‏‏"النموذج المفقود: من حل الدولتين إلى واقع الدولة الواحدة‏‏" Paradigm Lost: From Two-State Solution to One-State Reality ‏‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: History Tells Us How the Isael-Hamas War Will End

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