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الغذاء والدواء تحذر من ترويج منتجات صحية احتيالية على مواقع التواصل

3/9/2024 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - طالب مواطنون ومقيمون وزارة الصحة بإخضاع حسابات مُروجة لمنتجات، تزعم بأنها علاجات طبية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة، وإنزال العقوبة بمن يسهم ببيع أو ترويج أي منتجات كهذه من دون ترخيص من الوزارة، أو بلا موافقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكانت مواقع تواصل، روجت لمسحوق عشبي قالت إنه قادر على تنظيف الرئتين من التدخين بسرعة، وبعد أن طلبه بعض الأشخاص من الموقع ووصلهم عبر "الأون لاين"، تبين لهم أنه مجرد مسحوق أبيض مغلف بكيس، وغير معروفة ماهيته، أما ثمنه فـ20 دينارا، وهو ثمن مرتفع.
اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أشار إلى أن آثار هذا النوع من المنتجات سلبية على الصحة، لافتا إلى أنّ المنتج الذي يروج له حول تنظيف الرئتين، ليس مرخصا من المؤسسة العامة، ما يثير شكوكا حياله، ويؤشر إلى أن ترويجه خداع للمستهلكين، يقدم عليه أفراد غير مكترثين بما قد يؤول إليه مستخدموه، وفي الوقت نفسه، حذر من استخدامه لعدم توافر أي دراسات علمية بشأنه، تثبت جدواه وفاعليته.
المؤسسة العامة بدورها، ردت على استفسارات صحفية لـ"الغد" حول هذا المنتج، الذي يحمل اسم Herbal Spray Cleansing Lung، بأنه غير مسجل وغير مرخص من وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية فيها.
وبينت أنه في حال تداول أي منتج غير مرخص أو بيعه عن طريق المواقع الإلكترونية، تتابعه كوادرها الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وتوقف ترويجه وفق الأصول القانونية، كما تلاحق المعنيين الذين يروجون له، وتتحفظ عليه بعد جمعه من أماكن توزيعه لاستكمال إجراءاتها.
وطالب الطراونة المؤسسة العامة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، بإخضاع المواقع الإلكترونية المروجة لمثل هذه المنتجات للرقابة، إذا كانت تزعم بأنها مستخلصات طبيعية تفيد بعلاج حالات صحية معينة، أو بعض الأمراض، وتكون غير معلومة المصدر، ولا تحمل أي ترخيص.
المواطن أحمد عبدالله (اسم مستعار) أكد لـ"الغد"، أنه طلب طردا يحتوي على المادة التي تتعلق بتنظيف الرئتين، مشيرا إلى أنه لم يتأكد من أنها تحمل أي ترخيص، أو تنويه بمصدرها الأصلي، وتغيب عنها أي معلومات توثقها علميا، وتشرح فاعليتها.
ولفت إلى أنه تأكد من أنه وقع في فخ الترويج لهذه المادة، حين وصلته وفتحها، فوجدها عبارة عن مسحوق أبيض يذاب في الماء، ولا توجد أي بطاقة أو ورقة أو شرح لتفاصيل مكوناته، أو ما يشير لأعراضه الجانبية، أو طرق استعماله الطبية، فخشي من استخدامه.
ودعا عبدالله إلى وضع حد لهذه المواقع التي تخدع الناس، بالترويج لمنتجات تزعم بأنها طبية وصيدلانية، مستغلة حاجة بعض الأشخاص لعلاجات تخفف عنهم أعباء كلف العلاج والفحوص الطبية، وأن تحاسب أيضا أي جهة مرخصة أو غير مرخصة، تروج وتبيع مثل هذه المنتجات.
سعيد. م مقيم عربي يعمل حارسا في عمارة، قال إنه أقدم على شراء هذه المادة، وحين وصلته، سمع من أحد معارفه تحذيرا بأنها قد تكون مضرة بالصحة، وعليه أن يستشير طبيبا بشأنها، وبعد التحري، تبين له أنه غير معروف أي شيء عنها، يثبت جدواها في أي علاج، وهي مجرد مسحوق أبيض، فامتنع عن استخدامها.
ولفت سعيد إلى أنه عرف عن هذه المادة، عن طريق المواقع الإلكترونية، وشجعه بعض الأشخاص على استعمالها، برغم أن هناك من حذره منها، ولكنه برغم ذلك اشتراها، ليخفف آلام الربو ومصاريف علاجه التي يعاني منها. داعيا إلى وقف الترويج لهذه المنتجات المخادعة.
وأشار إلى أهمية التنبيه إلى خطورة استعمال أي دواء مزيف، لذا يجب التوعية بمثل هذه الإعلانات التي تمارس كل وسائل الاحتيال لتظهر أنها "معجزة طبية" للبسطاء والمحتاجين للعلاج.

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