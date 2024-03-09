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الزواج ومستلزمات الحياة تدفع بـ10 آلاف سيدة سنويا للانسحاب من الضمان

3/9/2024 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - تضمر الشابة نورا الجعبري (33 عاما) فكرة تنوي تنفيذها حال تزوجت، وهي أن تنسحب من الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فبعد 10 أعوام من عملها بالقطاع الخاص، سيكون ما ستسحبه من مدخراتها كافيا لتغطية جزء من مصاريف عائلتها وتسديد ما تبقى من أقساط سيارتها دفعة واحدة.
وتبين الجعبري، أنها ستترك عملها مؤقتا، لكنها ستعود إليه وتشترك بالضمان ثانية، قائلة "أعرف أن ذلك سيؤثر على راتب التقاعد، وسأخسر الأعوام التي اشتركت فيها وأبدأ من جديد، ولكن ليس لدي خيار آخر".
يأتي ذلك في وقت يوجد فيه أكثر من 10 آلاف مؤمّن عليها أردنية، ينسحبن من سوق العمل سنويا، ويلجأن لسحب اشتراكاتهن من الضمان، ما يُضعف فرص تمكينهن وحمايتهن.
في حين تبلغ نسبة المؤمّن عليهن في الضمان 28 % من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالات حالياً، ونسبة الحاصلات على راتب تقاعد الضمان لا تتجاوز 18 % من العدد التراكمي للمتقاعدين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أكد أن انسحاب المرأة من الضمان يسحب حمايتها وتمكينها وهذا سلبي لحياتها، مبينا أن الضمان توسعت بالحالات المتاحة للمرأة فيها سحب اشتراكاتها من الضمان أكثر من الرجل، بمعنى أن السيدة عندما تتزوج، او عندما تنفصل بالطلاق أو تترمل، وتنتهي خدمتها، يسمح لها القانون والنظام بأن تسحب اشتراكاتها على شكل تعويض بدفعة واحدة. وهذا غير متاح للرجل، بينما يراه بعض الرجال بأن المتاح للنساء بشأن سحب الاستراكات، هو لمصلحتهن.
وأضاف، مهما كان تعويض الدفعة الواحدة كبيرا، إذ قد تكون المرأة عملت لـ10 أعوام أو 5 أعوام، لكنها ستنفق كل ما ستناله بوقت قصير جدا، وبالتالي فإن ما يحدث هو أن كثيرا من السيدات اللاتي يسحبن اشتراكاتهن، ربما يعدن إلى سوق العمل لاحقا جراء فقدانهن للدخل.
وبين أنه بعد عام أو عامين من الانقطاع عن العمل، قد تعود المرأة للعمل وتشترك بالضمان من نقطة الصفر، وهذا ليس لمصلحتها، فهذه البداية صعبة، إذ إنها تفقد 10 أعوام من الاشتراكات السابقة.
وأكد الصبيحي أنه ليس مع التوسع الذي أتاحه نظام المنافع التأمينية للمؤمن عليها أو للسيدة بسحب اشتراكاتها في مثل هذه الظروف، مبينا أنه أيضا يمكن في بعض الحالات التي يسمح فيها للإناث بسحب اشتراكاتهن، أي العزباء التي تكمل الـ40 عاما وتنتهي خدمتها، إذ يسمح لها النظام بسحب اشتراكاتها حتى لو كان عندها 20 عاما اشتراك أو أكثر، موضحا أنه لو انتظرت حتى الـ45، فستستحق التقاعد.
وتمنى الصبيحي أن تقلص الحالات التي يسمح أو يتيح فيها القانون سحب الاشتراكات بالنسبة للمرأة. موضحا أن الأساس هو التقاعد الذي يحميها من الفقر، معلقا أن "لا أحد يعلم ما يجري له مستقبلا". فالضمان وجد ليؤمن أو يوفر الدخل، وأمن الدخل هو الراتب المستمر الشهري وليس تعويض الدفعة الواحدة.
وقال الصبيحي إن الضمان ليس مصرفا نضع فيه حساباتنا ونسحبها وقتما نشاء، مبينا أن الضمان عندما يمنح تعويض الدفعة الواحدة، لا يخسر بل بالعكس قد يكسب، لأنه لا يدفع رواتب دورية ثابتة مستقبلا.

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