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التعليم العالي: إعلان المستفيدين من صندوق دعم الطالب بعد العيد

3/9/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نحو 80 الف طالب انطبقت عليهم أسس الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الوزارة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، أنه سيعلن أسماء الطلبة المستفيدين من المنح والقروض بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.
وأضاف الخطيب، أن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق الاعتراضات المقدمة من الطلبة والتي انتهت فترة تقديمها يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ نحو 80 ألف طالب.
وبين الخطيب أن سبب تأخر الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المستفيدين هو الانتقال من النظام الجديد إلى النظام القديم، في تطبيق الأسس والشروط على الطلبة والإجراءات الأخرى من تدقيق والنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الطلبة.
وقال الخطيب، إن الوزارة لا تستطيع فتح المجال للطلبة الذين لم يتقدموا للاستفادة من المنح والقروض مرة أخرى لسبب أو لآخر، مؤكدا أن البرمجية كانت تسمح لجميع الطلبة بالتقدم ولم يكن هناك رفض لأي طلب.
وأشار الخطيب إلى أن لجنة إدارة الصندوق هي من ستقرر عدد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض.
وعادت الحكومة للعمل بالنظام والتعليمات القديمة لصندوق دعم الطالب الجامعي، إثر مذكرة نيابية وقعها 60 نائبا في البرلمان، طالبت بضرورة تعديل نظام الصندوق، حيث أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024.
ويأتي تعديل النظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (81) لسنة 2023.
وبموجب التعديل، سيتم تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز لتوجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين.

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