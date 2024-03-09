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من رصيف بايدن إلى شوارع غزة.. ماذا وراء الأكمة؟

3/9/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن إنشاء ميناء على شاطئ غزة مرتبط بممر مائي لإيصال المساعدات إلى القطاع، المخاوف من استغلال المأساة التي يعيشها سكان القطاع لتنفيذ مخطط التهجير المرسوم منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة.
ويرى مراقبون أن إنشاء الميناء العائم يرتبط بتشجيع تهجير الفلسطينيين طوعاً إلى أوروبا، فضلا عن إلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر، الأمر الذي يعني تحكم إسرائيل بكل منافذ غزة وإنهاء أي سيادة للفلسطينيين على المعابر.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أنه سيوجه الجيش لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن هناك الكثير من التخوفات والهواجس التي يبديها الفلسطينيون فيما يتعلق بالممر المائي من ضمنها أن يكون الممر وسيلة لتهجير الفلسطينيين أو أن يكون مدخلا لتواجد أميركي طويل الأجل على أراضي غزة، وأن يكون متمما لسلسلة المجازر الصهيونية، وربما يكون الهدف منه توفير الأمن والحماية للشركات التي تنقب عن النفط والغاز في المناطق القريبة من غزة.
وتابع شنيكات: "يعزز هذه الهواجس والتخوفات السؤال: لماذا لا تضغط الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل لإجبارها على فتح المعابر البرية الموجودة أو فتح معابر جديدة غير تلك الموجودة، فمثلا معبر رفح مغلق وتتكدس عليه آلاف الشاحنات التي تحمل الأغذية والمستلزمات الطبية، ولا تستطيع المرور بسبب الرفض الصهيوني، وكذلك معبر كرم أبو سالم وغيرها من المعابر الأخرى كمعبر إيرز".
وأضاف: "هذه التخوفات الفلسطينية ترى بأن الجنود الأميركيين الذين سيساهمون في إنشاء هذا الميناء، والذي سيكون خطه من قبرص إلى غزة، سيكون مدخلا لتواجد أميركي طويل الأجل، وهناك من يرى أن الأميركيين قد ينخرطون في الحرب ضد غزة ليكملوا ما عجز عنه الصهاينة في هذه الحرب حتى الآن".
وزاد: "كذلك الأمر حتى بالنسبة لإلقاء المساعدات الأميركية جوا، فهذه المساعدات لا تكفي 2.5 مليون نسمة في غزة، وهؤلاء انقطعت عنهم الإمدادات الغذائية والمياه والأدوية منذ بداية الحرب، لكنها تظل أفضل من العدم".
وبحسب الشنيكات "ربما هناك تحليل آخر يدفع به المراقبون، وهو أن غاية الولايات المتحدة، صرف الرأي العام العالمي عن حجم الضغط الدولي الكبير الناجم حيال المجاعة المستفحلة في غزة، ومنح الاحتلال غطاء لاستكمال مهمته العسكرية في القطاع، ما يعني مواصلة التدمير والإبادة والمجازر المستمرة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكأنه أسلوب أميركي للظهور بمظهر من أدى كل ما هو مطلوب منه، لكن الواقع أمر مختلف".
وبحسب الأنباء من واشنطن، سيتولى الجيش الأميركي بناء الرصيف البحري قبالة سواحل غزة، فيما نقلت وسائل إعلام هناك عن مسؤول قوله إن الرصيف سيتصل باليابسة عبر جسر مؤقت.
ومن المقرر شحن المساعدات إلى الرصيف البحري من قبرص، حيث ستتولى سلطات الاحتلال تفتيشها أولاً، كما يحدث حالياً على الحدود البرية، لمنع دخول أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن هنالك هدفا أميركيا أوروبيا صهيونيا وراء إنشاء الرصيف البحري تحت عنوان "المساعدات الإنسانية"، يتمثل في السيطرة المباشرة على المنطقة من خلال إقامة قاعدة عسكرية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت عناوين متعددة.
وتابع الغزو: "هذه الخطة تهدف إلى سرقة غاز البحر الأبيض المتوسط مقابل شواطئ غزة، وكذلك السيطرة على أموال الإعمار، وتثبيت وضع المحتل الصهيوني كقاعدة خدماتية متقدمة لأميركا والغرب في المنطقة، إلى جانب تطلعها لإقامة مشاريع طرق المواصلات البحرية والبرية المستقبلية، وغيرها من مشاريع الهيمنة على المنطقة".
وأضاف أن "دولة الاحتلال سعت لإنشاء ممر بحري إلى غزة عبر قبرص لهدفين، أولهما تأمين خطوطها من مخاطر بحرية باتت محتملة، والثاني تمرير مخططات ما أسمته تل أبيب بـالتهجير الطوعي لسكان غزة".
وبحسب الغزو "تبدو خطوة الميناء الأميركي ضغطا على مصر، عبر التقليل من أهمية معبر رفح، إذ رغم كل العقبات التي تواجهها غزة في قضية معبر رفح فإنه، في نهاية المطاف، يبقى ممراً عربيا فلسطينيا وليس أميركيا، إضافة إلى وجود جملة من المصالح والتقاطعات تسمح لحركة حماس بإدارة العلاقة مع مصر في ظروف مختلفة".
وبموجب اتفاقات أوسلو للسلام عام 1993، وعدت الدول الأوروبية ببناء ميناء بحري بالقرب من مدينة غزة في شمال القطاع، لكن الفكرة انهارت بعد انتفاضة العام 2000، ولا يوجد الآن سوى ميناء صيد صغير هناك غير ملائم للسفن الكبيرة.
بدوره، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن المخاوف بشأن الخطوة الأميركية تكمن في أن تكون مقدمة لتطبيق مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف الحجاحجة: "الإعلان الأميركي لم يقدم ضمانات حول طبيعة عمل الممر البحري، الأمر الذي يزيد من المخاوف الفلسطينية بشأن مخططات التهجير"، مطالبا بضمانات من واشنطن بأن يكون الممر مخصصاً للمساعدات الإنسانية فقط.
وتابع: "الحديث عن التكتيكات البحرية وإنشاء الميناء البحري هي جزء من الخطط المنوي تنفيذها على الأرض لخدمة أجندة المحتل في موضوع تهجير الفلسطينيين".
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "يتعرضون لانتقادات حادة بشأن إفشال الدعوات لوقف إطلاق النار، ولتحركه ببطء شديد لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، مستغربا الإعلان عن هذه الخطوة باعتبارها دليلا على التخبط الأميركي، فمن يستطع بناء ميناء عائم يمكنه فتح المعابر، وما هذه الخطوة إلا لامتصاص الغضب في الداخل الأميركي وللترويج الإعلامي فقط".
وأضاف: "تثير الخطة الأميركية علامات استفهام كثيرة، إذ تفهم في سياق محاولات تهجير الفلسطينيين عبر البحر هذه المرة، بعد تراجع الحديث عن تهجيرهم برا من رفح، في ظل الخلافات الأميركية الصهيونية حول هذا الموضوع"، موضحا أن الميناء المؤقت قد يتحول إلى قاعدة عسكرية أميركية في غزة، في إطار ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد العدوان على القطاع".

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