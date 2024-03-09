خماسية للفيصلي بشباك معان وفوز شاق للوحدات على مغير السرحان

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس

تواصلت الانتصارات العريضة لفريق الفيصلي بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن دك شباك معان برباعية بيضاء، في الموقعة التي جرت أحداثها مساء السبت، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.



وسجل الفيصلي انتصاره الرابع على التوالي وبتسجيل 12 هدفا، ليعزز“الأزرق” موقعه بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن متصدر الترتيب فريق الحسين إربد، فيما تجمد الرصيد النقطي لمعان عند 14 نقطة وبالمركز الثامن.

وبدوره، حقق الوحدات فوزا شاقا على ضيفه مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي، وسط غضب من جماهير الفريق القليلة التي تابعت المباراة من المدرجات على أداء الوحدات في مرحلة الإياب.



وبقي الوحدات في المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، فيما استقر مغير السرحان بالمركز السابع وبرصيده 14 نقطة.



الجدير بالذكر أن دوري المحترفين سيتوقف حتى 28 من الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، فيما سيشارك منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية.



معان 0 الفيصلي 5

َمعان: رشيد رفيد، أيسر صباح، جبر خطاب، عون المحارمة (قيس أبو غوش)، وليد عثماني (حسين عبيدات)، عبدالرحمن مرعي، إياد طميلة، عبدالملك مفتاحي، محمد عبد العزيز، يوسف الرواشدة، ضرار بن سعد الله (إبراهيم الرواد).



المدير الفني: مهند محارمة

َالفيصلي: نور الدين بني عطية، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين (فيصل أبو شنب)، مصعب البطاط، خالد زكريا (حاتم الروشدي)، مهند خيرالله، يوسف أبو جلبوش”صيصا” (بكر كلبونة)، عارف الحاج (قصي المنصوري)، صهيب أبو هشهش، رونالد وانجا (سند جعارة).



المدير الفني: أحمد هايل

الحكام: محمود السوالمة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.



سيناريو الأهداف

- انطلق لاعب الفيصلي عارف الحاج من الجهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية في منطقة الجزاء نحو وانجا الذي سددها بقوة ارتدت من القائم أكملها صيصا برأسه بمرمى معان (11).



- كرة بينية طويلة أرسلها لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش من عمق الملعب نحو صهيب أبو هشهش في المسيرة هيأ عرضية نحو رونالد وانجا الذي دكها المرمى (47).



- قدم لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش كرة على طبق من ذهب لرونالد وانجا الذي تجاوز حارس المرمى وسدد الكرة في الشباك (58).



- استلم لاعب الفيصلي عارف الحاج الكرة على مشارف منطقة الجزاء وواجه الحارس رفيد وأرسل الكرة على يساره (72).



- خطف لاعب الفيصلي بكر كلبونة الكرة من المدافع جبر خطاب وأرسلها بقوة على يسار رشيد رفيد (90+2).



فرص المباراة

-هيأ أبو هشهش كرة على مشارف الجزاء للمندفع زكريا لعبها جميلة أبعدها الحارس بيده (17).



- أبعد خطاب الكرة العرضية القادمة من الحاج قبل وصولها للمتربص وانجا (20).



- أبعد حارس معان برأسه الكرة الطويلة التي ضربت الدفاعات قبل وصولها لأبو هشهش (24).



- ارتقى مفتاحي برأسه للكرة العرضية من عثماني وسددها في أحضان الحارس بني عطية (35).



- أرسل الحاج كرة عرضية لعبها المدافع المتقدم أبو الذهب برأسه لكن الكرة ضربت جسم العجالين لتستقر خارج المرمى (43).



- أبعد بني عطية الكرة الطويلة المفاجئة لركلة ركنية (45).



- هجمة مرتدة سريعة تجاوز فيها الحاج الحارس وسدد بجوار المرمى المشرع (45+4).



- تصدى رفيد للكرة الملعوبة بأناقة من أبو جلبوش بكعبه (56).



- هيأ الرواشدة كره جانبية نحو عثماني أبعدها الحارس (58).



- علت كرة الرواد من وضع الطيران مرمى الفيصلي (65).



-سدد الرواشدة برعونة فوق المرمى وهو منفردا بالمرمى (76).



- جاورت رأسية الرواد القائم الأيسر لمرمى بني عطية (86).



الوحدات 2 مغير السرحان 1

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، شوقي القزعة، محسن الربجة، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما (محمد أبو زريق“شرارة”)، أنس العوضات (عامر جاموس)، صالح راتب (محمد عبد المطلب“بوجبا”)، مهند أبو طه (يوسف أبو الجزر) وسيدريك هنري.



المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

مغير السرحان: محمد الحايك، سبيع الحموي (أحمد بشير)، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، مجاهد الزواهرة (كريم أبو سعيد)، محمد أبو ذهب (أحمد الحراحشة)، حمزة الشمالي ومحمد الجوهري (معتز عبيدات).



المدير الفني: خالد الدبوبي

الحكام: أحمد الخوالدة حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني منذر عقيلان وموسى اللحام رابعا.



سيناريو الأهداف

- مرر لاعب الوحدات محسن الربجة كرة من الجهة اليسرى قابلها شوقي القزعة من مسافة قريبة للمرمى، ووضعها بيسراه في الشباك (43).



- استلم لاعب مغير السرحان محمد أبو ذهب كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية الصعبة لمرمى الوحدات (61).



- عرض لاعب فراس شلباية كرة أرضية من الجهة اليمنى وصلت لزميله سيدريك هنري الذي وضعها من اللمسة الأولى بالمرمى (73).



فرص اللقاء

- رفع العوضات كرة بالمقاس على رأس أبو طه الذي ضربها بقوة وأبعدها الحارس لركنية (23).



- تصدى الفاخوري لتسديدتين متتاليتين عبر الجوهري والزواهرة (25).



- تقدم طنوس لمنطقة الجزاء وسدد كرة مخادعة مرت بجانب المرمى (40).



- راوغ العوضات دفاعات مغير السرحان وسدد كرة التقطها الحارس بدون عناء (56).



- سدد العوضات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ردتها العارضة (68).



- مرر كردغلي كرة على قدم هينري أهدرها بغرابة فوق المرمى (75).